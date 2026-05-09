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Manchester City desencanta no segundo tempo, goleia o Brentford e mantém perseguição ao Arsenal

Partida pela 36ª rodada do campeonato inglê terminou em 3 a 0; com resultado, time de Pepe Guardiola fica dois pontos atrás do rival

Estadão Conteúdo

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