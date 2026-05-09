Manchester City desencanta no segundo tempo, goleia o Brentford e mantém perseguição ao Arsenal

Jérémy Doku foi autor do primeiro gol do City na partida. DARREN STAPLES / AFP

Na disputa pelo título da Premier League, o Manchester City entrou em campo na tarde deste sábado (9) para enfrentar o Brentford pela 36ª rodada da competição. O time desencantou no segundo tempo, com gols marcados por Jérémy Doku, Erling Haaland e Omar Marmoush, goleando o adversário por 3 a 0 no Etihad Stadium.

Com o resultado, o time fica dois pontos atrás do Arsenal, que jogará neste domingo (10), contra o West Ham, no estádio Olímpico de Londres.

A equipe do técnico Pep Guardiola pressionou os adversários durante todo o embate e o placar só não foi maior graças ao goleiro Kelleher, com ao menos cinco boas defesas.

Já o Brentford, do brasileiro Igor Thiago, volta aos gramados no dia 17 de maio, contra o próprio Crystal Palace, no Gtech Community Stadium. A equipe ainda mantém chances de classificação na próxima edição da Conference League.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi bem movimentado, com o time de Pep Guardiola tendo as melhores oportunidades. Foram 15 finalizações dos donos da casa contra apenas uma do Brentford.

A segunda etapa começou um pouco mais equilibrada e o atacante Igor Thiago teve uma grande chance logo nos primeiros minutos. Ele recebeu bom passe de Michael Kayode e ficou de frente com o goleiro Gianluigi Donnarumma. No entanto, acabou se enrolando e bateu em cima do arqueiro italiano.

O primeiro gol da partida saiu aos 14 minutos, justamente com Doku, o atleta mais perigoso em campo. Ele carregou a bola para o meio, quase perdeu a posse, mas conseguiu um chutaço, no ângulo da meta do Brentford. O belga marcou o 5º gol na Premier League e 8º na temporada.

Um pouco mais tarde, o meia-atacante Phil Foden teve ótima oportunidade para espantar a má fase e acabar com um jejum de quase seis meses sem gols. O camisa 47 bateu forte para o gol, mas novamente Kelleher praticou excelente defesa.

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Aos 29 minutos, o Manchester City praticamente matou a partida com Erling Haaland. Antoine Semenyo mandou para o meio da área e armou uma confusão na área adversária. O centroavante da Noruega aproveitou a situação e empurrou de calcanhar para o fundo das redes. Esse foi o 37º gol do astro na temporada, 26º na Premier League.