Manchester City conquista liga inglesa feminina

O Manchester City se sagrou campeão da liga inglesa de futebol feminino pela segunda vez em sua história, dez anos após sua conquista anterior, encerrando assim o longo domínio do Chelsea.

Com 52 pontos e restando ainda um jogo a disputar, as 'Citizens' garantiram matematicamente que vão terminar na liderança da Women's Super League após o empate em 1 a 1 do Arsenal contra o Brighton, nesta quarta-feira (6).

O Arsenal não pode mais ultrapassar o City na classificação, mesmo que vença as duas partidas que lhe restam.

Este é o segundo revés da equipe em dois dias, ocorrendo pouco depois de sua eliminação pelo Lyon, da França, nas semifinais da Champions League feminina, competição na qual as 'Gunners' defendiam o título.

O Chelsea (2º colocado, 46 pontos) já havia sido matematicamente afastado da disputa pelo título, encerrando um reinado de seis anos como campeão.

Desde que a equipe feminina do Manchester City conquistou seu primeiro título da liga inglesa em 2016, Arsenal e Chelsea vinham dividindo entre si as conquistas do campeonato.