Mais três índices para o Pan-Pacífico são registrados no Troféu Maria Lenk de Natação

O segundo dia de finais do Troféu Maria Lenk definiu mais nomes da seleção brasileira de natação, que vai disputar o Campeonato Pan-Pacífico e o Pan-Pacífico Júnior.
Nos 200 metros livre masculino, a briga pelas vagas no Pan-Pacífico foi uma das grandes atrações da noite. Stephan Steverink venceu com o tempo de 1min46seg32, seguido por Murilo Sartori, que marcou 1min46seg54. Os dois garantiram classificação para a competição que acontecerá entre 12 e 15 de agosto na cidade de Irvine, nos Estados Unidos.
Breno Correia havia alcançado o índice pela manhã, nas eliminatórias, com 1min46seg57, mas terminou a final na terceira colocação e dessa forma ficou fora das vagas destinadas ao Pan-Pacífico.
No feminino, Maria Fernanda Costa voltou a confirmar grande fase e conquistou mais um índice para o Pan-Pacífico. Mafê venceu os 200 metros livre com o tempo de 1min56seg42.
Davi Vallim conquistou índice para o Pan-Pacífico Júnior nos 100 metros borboleta. Ele marcou 55seg38 nas eliminatórias e, na final, melhorou ainda mais o desempenho, fechando a prova em 55seg33.
Gaúchos
Felipe Collossi, do Grêmio Náutico União, foi sétimo colocado na final dos 100 metros costas. Ele fez o tempo de 55seg98. O vencedor foi o espanhol Hugo González, do Minas Tênis Clube, com 54seg28.
O Recreio da Juventude, de Caxias do Sul, e o Grêmio Náutico União disputaram o revezamento misto 4x100 metros medley. As duas equipes nadaram na primeira das duas séries.
Com a marca de 4min04seg22, o quarteto Felipe Collossi, Arthur Tonetto, Eduarda Gobbo e Carolina Diniz Maraques deu ao União a nona posição.
Arthur Zimmer, Leonardo Servelin, Maria Ceriotti e Letícia Lima marcaram 4min14seg14 e garantiram a 14ª colocação geral para o clube da Serrra.
O título ficou com o Pinheiros (SP), que fez 3min48seg48, com o time formado por Samuel Lopes, Caio Pumputis, Beatriz Bezerra e a estadunidense Cadence Vincent.
Confira os resultados desta terça no Troféu Maria Lenk:
100 metros costas feminino
- Ouro - Fernanda Goeij (Minas Tênis Clube-MG) - 1min02seg23
- Prata - Maria Luiza Pessanha (Pinheros-SP) - 1min02seg43
- Bronze - Júlia Goes (Sesi-SP) - 1min02seg48
* A estadunidense Cadence Vincent (Pinheiros-SP) venceu a prova com 1min00seg68 e a argentina Malena Santillán (Pinheiros-SP) foi a terceira com 1min02seg35. Por serem estrangeiras e se tratar de competição nacional, elas foram premiadas, mas não podem ser colocadas como medalhistas.
100 metros costas masculino
- Ouro - Guilherme Basseto (Unisanta-SP) - 54seg34
- Prata - Samuel Lopes (Pinheiros-SP) - 54seg79
- Bronze - Davi Vallim (Minas Tênis Clube0MG) - 55seg33
* O espanhol Hugo González (Minas Tênis Clube-MG) venceu a prova com 54seg28, mas por ser estrangeiro e se tratar de competição nacional não pode ser considerado campeão.
200 metros livre feminino
- Ouro - Maria Fernanda Costa (Unisanta-SP) - 1min56seg42
- Prata - Gabrielle Roncatto (Unisanta-SP) - 1min58seg46
- Bronze - Stephanie Balduccini (Unisanta-SP) - 1min59seg07
200 metros livre masculino
- Ouro - Stephan Steverink (Flamengo-RJ) - 1min46seg32
- Prata - Murilo Sartori (Pinheiros-SP) - 1min46seg54
- Bronze - Breno Correia (Pinheiros-SP) - 1min4681
Revezamento 4x100 metros mdley misto
- Ouro - Pinheiros (SP) - 3min48seg48
- Prata - Minas Tênis Clube (MG) - 3min50seg36
- Bronze - Unisanta (SP) - 3min54seg55