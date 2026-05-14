"Mais consistente dos últimos anos": podcast destaca favoritismo do Thunder na NBA

O Oklahoma City Thunder é o grande favorito ao título da NBA? Os atuais campeões já estão garantidos na decisão da Conferência Oeste. O adversário virá da série entre San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves.

No Leste, o New York Knicks já está confirmado na final. O rival sairá do confronto entre Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers.

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Quais serão as finais de conferência? Confira a discussão completa no episódio desta semana do Primecast.

O PrimeCast tem episódio inédito sobre basquete e futebol americano toda semana. O podcast pode ser acessado também nas principais plataformas de áudio, além do site e app de GZH.