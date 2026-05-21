Maguire revela que não estará na lista de convocados da Inglaterra para a Copa do Mundo

O experiente zagueiro Harry Maguire afirmou nesta quinta-feira (21) estar "completamente devastado" após o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, informá-lo de que ele não seria convocado para a Copa do Mundo de 2026.

O treinador alemão deve anunciar na sexta-feira a lista de 26 jogadores selecionados para o torneio, que terá início em 11 de junho, com jogos nos Estados Unidos, Canadá e México. No entanto, ele já começou a notificar pessoalmente aqueles que não foram selecionados, como foi o caso de Maguire, do Manchester United.

"Eu estava confiante de que poderia desempenhar um papel importante pelo meu país neste verão, após a temporada que tive. A decisão me deixou chocado e completamente devastado. Desejo a todos os jogadores tudo de melhor", escreveu ele nas redes sociais.

Aos 33 anos, Maguire havia voltado a ser titular indiscutível do Manchester United durante a segunda metade da temporada, sob a orientação de Michael Carrick, que assumiu o cargo de técnico interino em janeiro, após a saída do treinador anterior, o português Rúben Amorim.

O zagueiro, que soma 66 jogos pela seleção da Inglaterra, participou de duas Copas do Mundo com a seleção dos "Three Lions": Rússia 2018 e Catar 2022.

Ele foi titular durante a Eurocopa realizada em 2021, na qual sua seleção terminou como vice-campeã. Devido a uma lesão, Harry Maguire ficou de fora da Euro de 2024, torneio no qual a Inglaterra também terminou em segundo lugar.