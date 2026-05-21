Barcelona, de Lamine Yamal, é o campeão da temporada, enquanto o Girona, de Álex Moreno, briga pela permanência na primeira divisão. Girona / Divulgação

Apesar da situação na parte de cima estar bem definida, a La Liga chega em sua última rodada com apenas uma equipe já rebaixada e outras quatro que tentam fugir das duas vagas que sobram. Nove dos 10 jogos que encerram a temporada na Espanha serão disputados neste sábado (23), às 16h. No domingo (24), apenas um jogo ocorrerá.

O Barcelona já conquistou a atual edição do Campeonato Espanhol e chegou ao seu 29° título, ficando sete atrás do Real Madrid, o maior vencedor. Sem chances de alcançar a liderança, o time da capital espanhola também não corre risco de perder a segunda colocação na última rodada.

Com a chegada do Rayo Vallecano à decisão da Conference League, a Espanha ganhou mais uma vaga na Champions League da próxima temporada. Os cinco representantes já estão definidos, já que não podem ser ultrapassados: Barcelona, Real Madrid, Villareal, Atlético de Madrid e Real Betis.

Em sexto lugar, o Celta de Vigo tem a vaga na Europa League bem encaminhada, já que está a três pontos de distância para o sétimo colocado Getafe. Como o primeiro critério de desempate é o confronto direto, o Getafe terá de vencer na última rodada e torcer por uma derrota do rival, que perde no desempate. Campeã da Copa do Rei, a Real Sociedad também disputará o segundo principal torneio da Europa.

Briga contra o rebaixamento

O único que não pode mais escapar é o Real Oviedo, que tem 29 pontos e está na lanterna. O 18° lugar Girona, com 40 pontos, enfrentará o Elche, que está em 17°, com 42. Deste confronto, sairá o segundo rebaixado.

A terceira vaga deve ser do Mallorca, que está em penúltimo lugar com 39 pontos. Para seguir na primeira divisão, o time terá de vencer o já rebaixado Real Oviedo e tirar uma diferença de oito gols para o Levante, que também terá de perder para manter o Mallorca na elite.

Apesar de estar uma posição abaixo do Levante, o Osasuna não corre mais riscos de rebaixamento por conta dos confrontos diretos da última rodada e por conta de levar vantagem no confronto direto contra o Mallorca, time que poderia alcançá-lo em pontuação.

Disputa pela Conference League

A vaga de momento é do Getafe, que tem 48 pontos, e está na sétima posição. O clube só poderá ser ultrapassado por Rayo Vallecano, que tem 47, e Valencia, que tem 46. Espanyol e Athletic Bilbao, que estão a três pontos de distância, perdem no confronto direto, em caso de alcançar a pontuação.

Também com 45, a Real Sociedad até pode ultrapassar o Getafe. Contudo, como já tem vaga na Europa League garantida, o time não tomaria a vaga da Conference.

Última rodada

Sábado (23) - 16h

Valencia x Barcelona

Real Betis x Levante

Real Madrid x Athletic Bilbao

Alavés x Rayo Vallecano

Girona x Elche

Getafe x Osasuna

Celta de Vigo x Sevilla

Mallorca x Real Oviedo

Espanyol x Real Sociedad

Domingo (24) - 16h

Villareal x Atlético de Madrid