Lustrinelli vai substituir Marie-Louise Eta no comando do Union Berlin

O técnico suíço Mauro Lustrinelli assinou com o Union Berlin nesta quinta-feira (21), sucedendo assim Marie-Louise Eta - a primeira mulher a atuar como treinadora principal de uma equipe masculina de uma das grandes ligas da Europa - no comando do elenco.

Lustrinelli, de 50 anos, conquistou recentemente o título da liga de seu país com o Thun, clube do cantão de Berna, e se juntará à equipe alemã para a próxima temporada.

"O Union Berlin é um clube especial, com valores claros. Estou extremamente motivado e empolgado com a perspectiva de embarcar nesta nova jornada ao lado da diretoria, da comissão técnica, dos torcedores e, é claro, da equipe", declarou o técnico suíço em um comunicado à imprensa divulgado pelo clube da capital alemã.

Com cinco rodadas para o fim da recém-encerrada temporada da Bundesliga, o Union Berlin encerrou o vínculo com o técnico Steffen Baumgart e nomeou Marie-Louise Eta como treinadora interina, uma decisão histórica para o futebol europeu.

Nenhuma mulher antes dela havia atuado como treinadora principal em uma das cinco principais ligas da Europa (Inglaterra, Espanha, França, Itália e Alemanha).

Nos cinco jogos sob o comando de Eta, de 34 anos, o Union Berlin conquistou sete pontos e terminou na 11ª colocação na tabela.

Conforme o planejado, Eta passará agora a comandar a equipe feminina do clube, que também garantiu recentemente sua vaga na primeira divisão da Bundesliga.