Luisa Stefani estreia com vitória nas duplas em Roland Garros

A brasileira Luisa Stefani está classificada para a segunda rodada da chave de duplas do Aberto da França.
Nesta quarta-feira (27), na quadra 3 do complexo de Roland Garros, em Paria, ela e a canadense Gabriela Dabrowski venceram a holandesa Isabelle Haverlag e a britânica Maia Lumsden por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/0, em apenas 58 minutos, confirmando a condição de cabeças de chave número 4 do torneio.
Em ótima fase e com dois títulos na temporada, além da semifinal no Australian Open, Stefani e Dabrowski dominaram a partida, convertendo seis break points contra apenas um e cometendo seis erros não forçados cobtra 19 das europeias.
Na segunda rodada, Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski vão enfrentar as vencedoras da partida entre a parceria da russa Elena Pridankina e a chinesa Tang Qianhui e as tchecas Linda Nosková e Tereza Valentová.
Brasileiras
Luisa Stefani é a segunda brasileira classificada em Roland Garros. Na terça, Bia Haddad Maia e a russa Liudmila Samsonova também estrearam vencendo.
A terceira representante do Brasil na chave feminina de duplas em Paris é a carioca Ingrid Martins, que atuará com a argentina Solana Sierra. Elas deven estrear na quinta-feira (28), contra a britânica Harriet Dart e a russa Alexandra Panova.