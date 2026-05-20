Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski avançam às semifinais do WTA 500 de Estrasburgo

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski estão classificadas para as semifinais do WTA 500 de Estrasburgo, na França.
Nesta quarta-feira (20), elas derrotaram a ucraniana Lyudymila Kichenok e a estadunidense Desirae Krawczyk por 2 a 1, parciais de 7/5, 2/6 e 10/6, após uma hora e 46 minutos de jogo.
Principais favoritas ao título, Stefani e Dabrowski buscam o segundo título da temporada. Em fevereiro, elas venceram o WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Na temporada, a parceria ainda foi semifinalista no Australian Open e nos WTA 1000 de Miami e Doha. Estes resultados deixaram a brasileira na 10ª posição do ranking mundial e a canadense na sexta colocação.
Já na corrida para o WTA Finals, que reunirá as oito melhores duplas do ano, elas ocupam o terceiro lugar