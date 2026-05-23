Luisa Stefani conquista bicampeonato do WTA 500 de Estrasburgo ao lado de Gabriela Dabrowski

Stefani (E) e Dabrowski (D) na cerimônia de premiação. Michel Grasso / Divulgação/Internationaux de Strasbourg

A brasileira Luisa Stefani conquistou o bicampeonato do WTA 500 de Estrasburgo nas duplas femininas, em decisão realizada na manhã deste sábado (23), na França. A paulista e a canadense Gabriela Dabrowski venceram a norueguesa Ulrikke Eikeri e a estadunidense Quinn Gleason por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/4.

Com mais um troféu, a tenista de 28 anos chega ao 15ª título nível WTA. O último veio em maio de 2025, quando também venceu em Estrasburgo, ao lado da húngara Timea Babos.

Esta foi a quarta conquista em sete finais da parceria entre Stefani e Dabrowski. Nas anteriores, elas venceram o WTA 1000 de Montreal em 2021, o WTA 250 de Chennai em 2022 e o WTA 100 de Dubai na atual temporada.

A decisão

O jogo deste sábado foi marcado pela intensidade. Eikeri e Gleason quebraram o primeiro saque da brasileira e da canadense no primeiro set. No entanto, não conseguiram manter a vantagem e logo foram superadas. Em 51 minutos de disputa, Stefani e Dabrowski confirmaram 7 a 5.

A segunda parcial teve grandes emoções. Eikeri e Gleason conseguiram ter 4 a 1 de vantagem. Com o bom entrosamento, Luisa e Gabriela conseguiram duas quebras consecutivas e confirmaram o placar de 6 a 4 em 48 minutos, fechando a disputa.