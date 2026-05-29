Luisa Stefani avança às oitavas de final de duplas em Roland Garros 

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski estão classificadas para as oitavas de final de duplas do Aberto da França.
Nesta sexta-feira (29), elas derrotaram a russa Elena Pridankina e a chinesa Qianhui Tang por 2 a 1, parciais de 6/3, 3/6 e 6/2, em jogo que teve uma hora e 54 minutos de duração.
Cabeças de chave número 4 em Roland Garros, elas agora vão enfrentar as vencedoras do confronto entre a parceria da norueguesa Ulrikke Eikeri e a estadunidense Quinn Gleason, número 15 na lista de favoritas, e a parceria da moldávia naturalizada tcheca Anastasia Dețiuc e a russa Irina Khromacheva, que se enfrentam no sábado.
Demais brasileiras
Outras duas brasileiras entram em quadra, no sábado (30), pela chave de duplas em Paris.
Bia Haddad Maia e a russa Liudmila Samsonova jogam a partir das 6h (de Brasília) contra a tcheca Marie Bouzková e a espanhol Sara Sorribes Tormo.
No mesmo horário, Ingrid Martins e a argentina Solana Sierra encaram a belga Magali Kempen e a eslovena Andreja Klepač.