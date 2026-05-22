Luisa Stefani avança à final de duplas do WTA 500 em Estrasburgo

A brasileira Luisa Stefani e a candense Gabriela Dabrowski se classificaram, nesta sexta-feira (22), para a fase final no WTA 500 de Estrasburgo, na França. A dupla superou a parceria da russa Ekaterina Alexandrova e a cazaque Anna Danilina por 7/5 e 6/4, em uma hora e 30 minutos de jogo.
Em uma ótima temporada, Stefani e Dabrowski já foram campeãs no WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes, e semifinalistas do Australian Open, e dos WTA 1000 de Doha e Miami.
Atual campeã em Estrasburgo com título conquistado ao lado da húngara Timea Babos em 2025, Luisa vai em busca do 15º título de WTA na carreira.
Na decisão, no sábado (23), elas vão encarar a norueguesa Ulrikke Eikeri e a estadunidense Quinn Gleason, que na outra semifinal bateram as australianas Maya Joint e Ellen Perez por 6/2 e 6/4. A partida está marcada para às 6h30min (de Brasília).