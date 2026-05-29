Luis Enrique x Mikel Arteta: ideias e trajetória dos treinadores espanhóis finalistas da Champions

Luis Enrique (E) e Mikel Arteta (D) comandam PSG e Arsenal na decisão em Budapeste. FRANCK FIFE,GLYN KIRK / AFP

As marcas de Pep Guardiola para o futebol mundial vão além de seus trabalhos vencedores. O treinador de 55 anos ajudou na trajetória dos dois finalistas da Champions League desta temporada. Os também espanhóis Luis Enrique e Mikel Arteta comandam PSG e Arsenal, que se enfrentam neste sábado (30), em Budapeste, na Hungria.

Além de Guardiola, os treinadores têm em comum os fatos de terem sido jogadores do Barcelona e da seleção espanhola. De diferenças, os 12 anos a mais de Luis Enrique e o maior número de conquistas do treinador do PSG o colocam em um patamar mais elevado no momento.

Trajetória e ideias de Luis Enrique

Ex-jogador bom de bola, atuava pelo lado direito do meio de campo e jogou pelos rivais Real Madrid e Barcelona. Foi no clube catalão onde começou a trajetória como treinador, mas no time B, substituindo Guardiola, que assumiu a equipe principal em 2008.

A parceria em campo de 1996 a 2001 pelo Barça, transformou-se em cooperação fora dos gramados para implementar o "tiki-taka" no clube, desde a equipe principal até os mais jovens de La Masia.

O sucesso foi grande e, em 2011, Luis Enrique estava pronto para começar a trilhar seu próprio caminho como treinador. Passagens pela Roma e pelo Celta de Vigo o moldaram para assumir o time principal do Barcelona em 2014.

Com o novo comandante, o clube catalão voltou a ganhar a Champions League em 2015, com o trio MSN (Messi, Neymar e Suárez) brilhando. Outras conquistas marcaram a passagem de Luis Enrique no Barça, a qual se encerrou em 2017.

Dificuldades e redenção

Os anos seguintes, que deveriam ser de maiores consagrações, tornaram-se um pesadelo para o treinador. Ele assumiu a seleção espanhola em 2018, mas perdeu sua filha Xana, de apenas nove anos, por conta de um tumor ósseo.

O trabalho pela Espanha não foi bom e foi dividido em duas passagens. Em junho de 2019 precisou se afastar para cuidar da filha e o retorno ocorreu em novembro do mesmo ano. Luis Enrique foi até a semifinal da Euro 2020 e caiu nas oitavas de final da Copa de 2022.

Meses depois de deixar a seleção espanhola, o treinador foi contratado pelo PSG, com a missão de mudar o patamar do clube francês. Messi e Neymar haviam acabado de deixar a equipe e todas as fichas estavam colocadas em Kylian Mbappé.

A relação ente os dois, no entanto, não deu frutos. Luis Enrique basicamente não quis mais a grande estrela do clube, nem outras peças que poderiam acabar com o ambiente de vestiário. Bastante criticado na época, o treinador fez apenas o seu trabalho e montou o PSG "low profile".

Uma equipe com bons talentos, mas sem nenhuma grande estrela. Jovens promessas em ascensão, contratações pontuais e boa utilização da base mantiveram o clube francês competitivo, mas de uma maneira mais coletiva. O resultado disso foi a inédita Champions League conquistada na temporada passada.

Trajetória e ideias de Mikel Arteta

Arteta foi um meio-campista de boa marcação e bom passe, que atuou em diversas equipes do futebol europeu. Barcelona, PSG, Rangers, Real Sociedad, Everton e Arsenal. Pelos gunners, o espanhol teve seus melhores momentos e foi onde encerrou sua carreira em 2016.

No mesmo ano, Arteta iniciou sua formação como treinador. O clube escolhido foi o Manchester City, de Pep Guardiola. Foram mais de três anos como auxiliar do vitorioso técnico espanhol.

A parceria acabou no final de 2019, quando teve a primeira chance de comandar um clube e a proposta foi justamente do Arsenal. Os gunners estavam vivendo um dos piores momentos recentes da sua história, com resultados ruins na Premier League e irrelevância maior ainda fora da Inglaterra.

Arteta precisou se reinventar e apostou num forte trabalho de base e em contratações de jovens promessas de outros clubes para desenvolvê-los para o futuro. Isso exigiria muita paciência do Arsenal e de seus torcedores, mas no final das contas valeu à pena.

Na primeira temporada completa do treinador, o clube terminou a Premier League em oitavo. Na edição seguinte, em quinto. Em 2022/2023, o trabalho começou a mostrar resultados melhores, sendo segundo colocado, perdendo apenas para o Manchester City de Guardiola.

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Desafiando o mestre

Foi a partir de então que uma rivalidade entre Arteta e seu antigo mestre começou. Uma disputa de ideias e de projetos. Na Premier League de 2023/2024, o título esteve muito próximo do Arsenal, que liderou boa parte do campeonato, mas perdeu pontos importantes e viu novamente o City erguer a taça.

A expectativa na temporada seguinte era de que o título viria. Porém, foi uma disputa em que o Liverpool dominou e venceu, sem chances para os gunners.

Sem se abalar, Arteta sabia que os títulos estavam próximos. Nessa mesma temporada, o Arsenal bateu na semifinal da Champions. Para 2025/2026, contratações pontuais para acabar com as lacunas do elenco e poder disputar todas as taças.

Na Premier League, o título veio após 22 anos de espera. Teve momentos de oscilação, mas o temido Manchester City de Guardiola não foi páreo. Agora, o momento é de buscar o título inédito da Champions, que consolidaria o projeto iniciado em 2019.