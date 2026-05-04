Lucas tem confirmada ruptura no tendão de Aquiles, passará por cirurgia e volta só em 2027

O torcedor do São Paulo tem motivos a mais para se preocupar após ver seu time ceder um empate para o Bahia nos acréscimos neste domingo, pelo Brasileirão. O atacante Lucas Moura, que voltou a jogar após um longo tempo machucado, se machucou e não volta mais em 2026. As informações foram confirmadas ainda neste domingo, pelo próprio clube do Morumbi.

Segundo o São Paulo, Lucas passou por exames de imagens logo após sair chorando de campo em Bragança Paulista. O diagnóstico foi de ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita.

Ainda segundo o São Paulo, "o atleta passará por cirurgia para correção da lesão na manhã desta segunda-feira (04), no Einstein Hospital Israelita."

O processo de recuperação para a lesão é de 4 a 6 meses. Com isso, Lucas pode não fazer mais parte dos planos do São Paulo para 2026.

O lance de Lucas foi com Erick Pulga aos 37 minutos do segundo tempo. O são-paulino conduzia a bola quando, a princípio, teria sido empurrado pelo rival baiano. Porém, as imagens de transmissão mostram que a contusão pode ter ocorrido de forma involuntária pelo próprio são-paulino.

Ao cair, o camisa 7 ficou com dores na perna direita e teve de sair de maca, chorando. O São Paulo ficou com um a menos por conta disso até o apito final.

Lucas entrou no lugar de Cauly aos 17 minutos da segunda etapa. Em meados de março, contra o Atlético-MG, ele sofreu fraturas em duas costelas e a previsão era desfalcar o São Paulo por oito semanas. Esta foi a primeira vez que ele jogou desde o compromisso contra o rival mineiro.