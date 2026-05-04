Lucas Moura rompe tendão de Aquiles; veja previsão de retorno no São Paulo

Lucas Moura teve diagnosticada uma ruptura total do tendão de Aquiles da perna direita. O meia-atacante do São Paulo passou por exames na noite deste domingo (3), após deixar o campo chorando no empate por 2 a 2 com o Bahia, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 14ª rodada do Brasileirão.
O jogador passará por cirurgia na manhã desta segunda-feira (4), no Einstein Hospital Israelita, em São Paulo. A tendência é que ele não volte a atuar nesta temporada.
Lucas havia retornado aos gramados justamente neste domingo, após quase dois meses afastado. Ele não jogava desde 18 de março, quando sofreu fraturas em duas costelas na partida contra o Atlético-MG.
O camisa 7 entrou aos 17 minutos do segundo tempo, no lugar de Cauly, e permaneceu em campo por cerca de 20 minutos. Aos 37, em disputa com Erick Pulga, Lucas conduzia a bola quando foi empurrado pelo jogador do Bahia. Na queda, sentiu dores na perna direita e precisou deixar o gramado carregado, chorando.
Como o São Paulo já havia feito todas as substituições, a equipe ficou com um jogador a menos até o apito final. Naquele momento, o time paulista vencia por 2 a 1. Nos acréscimos, Erick empatou de cabeça e decretou o 2 a 2 em Bragança Paulista.
A confirmação da lesão foi divulgada pelo São Paulo nas redes sociais. O clube informou que Lucas teve “ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita” e desejou recuperação ao camisa 7.