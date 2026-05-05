Lucas lamenta 'dias de dor e silêncio' com nova lesão no São Paulo: 'Voltarei ainda mais forte'

Romper o tendão de Aquiles no dia de seu retorno aos gramados após recuperação de fraturas na costela foi um choque grande para o meia-atacante Lucas. O astro do São Paulo imaginava um retorno positivo e acabou frustrado com nova lesão grave que o tira da temporada. Pensando em 2027, o jogador quebrou o silêncio e prometeu aos torcedores voltar "ainda mais forte" no ano que vem,

A contusão veio quando disputava bola com um defensor do Bahia no domingo, em Bragança Paulista, pelo Brasileirão. Lucas caiu já sentindo a gravidade do problema e deixou o campo carregado. Passou por cirurgia na segunda e, já de alta, inicia a recuperação com repouso domiciliar.

"Talvez eu não entenda completamente, mas eu escolho tentar. Tem sido uma das fases mais desafiadoras da minha carreira. Dias de dor, de silêncio, de reflexão...", lamentou Lucas em sua conta no X, o antigo Twitter.

"Mas, em meio a tudo isso, uma certeza permanece: Deus continua sendo Deus! Sua bondade e sua misericórdia duram para sempre", mostrou agradecimento pelo processo cirúrgico bem-sucedido. "E eu sei que até aqui tem propósito. E lá na frente tudo isso vai fazer sentido."

Antes de fraturar as costelas em jogo diante do Atlético-MG, no Brasileirão, Lucas havia disputado 16 dos 17 jogos do São Paulo na temporada e vinha animado. Foram 20 dias de ausência dos gramados e agora serão até oito meses em reabilitação.

"Eu vou voltar, e vou voltar ainda mais forte, pode ter certeza disso!", garantiu, convicto e cheio de fé. "Larissa Moura meu amor, você é tudo para mim. Obrigado por ser essa companheiro maravilhosa, você é a maior bênção na minha vida", se declarou a sua mulher, Lucas.

O meia-atacante também engrandeceu o trabalho do doutor Moisés Cohen e o hospital Israelita Albert Einstein pela dedicação em sua cirurgia. "Obrigado ao Dr. Moisés Cohen e a todos do Hospital Israelita Albert Einstein pelo cuidado e carinho", agradeceu.

"E aos meus familiares, amigos, companheiros e funcionários do clube e torcedores, muito obrigado por cada mensagem, por cada oração, por cada palavra de apoio. Vocês fazem toda a diferença", afirmou.