Liverpool fica só no empate com o Chelsea e adia a classificação na Champions League

Atuando em Anfield, o Liverpool apenas empatou com o Chelsea na manhã deste sábado (09), por 1 a 1, e ainda não garantiu matematicamente a vaga na próxima Champions League. O time de Arne Slot abriu o placar logo no início da partida, em um golaço de Gravenberch, mas sofreu o gol ainda na primeira metade, com Enzo Fernández.

Na quarta posição da competição nacional, o time de vermelho ainda pode garantir a vaga nesta rodada, dependendo de um tropeço do Bournemouth contra o Fulham, e do Brentford diante do Manchester City, ambos neste sábado. Caso não consiga neste final de semana, a equipe terá outra oportunidade contra o Aston Villa, no próximo domingo (17), fora de casa.

Por outro lado, o Chelsea não tem mais chances de classificação para o principal torneio continental, mas almeja uma vaga na Europa League ou Conference League. O time de Londres vive um momento turbulento após a saída do técnico Liam Rosenior e tem o Bournemouth na próxima rodada, no Vitality Stadium.

Com mais iniciativa nos primeiros minutos, os comandados de Arne Slot abriram o placar logo cedo. Após cobrança de falta mal-sucedida, a bola sobrou para o garoto Rio Ngumoha, que rolou para Ryan Gravenberch dentro da área. O meio-campista cortou para o meio e mandou um chutaço no ângulo do goleiro.

A chance de aumentar o placar veio cinco minutos mais tarde. Após cobrança de escanteio curto, a jogada ensaiada deixa o zagueiro Van Dijk sozinho contra o arqueiro Filip Jörgensen. O defensor pegou de primeira e mandou por cima da meta.

O Chelsea teve a primeira grande oportunidade aos 27 minutos. O lateral-esquerdo Marc Cucurella foi lançado ao ataque e invadiu a área adversária. Ele chutou cruzado e obrigou a boa defesa do goleiro Giorgi Mamardashvili.

Aos 34 minutos, saiu o gol de empate da equipe visitante. O argentino Enzo Fernández cobrou falta da intermediária. A bola não pegou altura, mas foi o suficiente para enganar a defesa do Liverpool, que não conseguiu afastar o lance. A bola morreu dentro das redes do arqueiro. O meia anotou seu 14º gol na temporada.

No segundo tempo, a partida não perdeu ritmo e o Chelsea conseguiu chegar ao segundo gol com apenas 5 minutos, com Cole Palmer. No entanto, a arbitragem anotou impedimento de Cucurella, que deu a assistência para o atacante inglês. O Liverpool também teve um gol anulado, aos 12 minutos, com Curtis Jones. O atacante Gakpo, que serviu o companheiro, estava em posição irregular.