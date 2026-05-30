Liverpool demite técnico e segue reformulação no elenco

Na manhã deste sábado (30), o Liverpool anunciou a demissão do técnico Arne Slot, após duas temporadas à frente da equipe. A saída do treinador faz parte da reformulação do time e outros nomes deixaram Anfield recentemente, como o ídolo Mohamed Salah e o lateral Andy Robertson.

Com uma campanha abaixo do esperado na Premier League e saídas precoces nas copas nacionais, Slot teve o desempenho questionado dentro do clube. Na Champions League, a equipe chegou até as quartas de final, mas acabou eliminado pelo Paris Saint-Germain-FRA com duas derrotas em dois jogos.

"A conclusão que chegamos se baseia na crença de que a trajetória da equipe passa por uma mudança de direção. Isso não diminui o trabalho que Arne fez aqui, nem o respeito que temos por ele. Nem é um reflexo dos seus talentos", diz o clube em nota oficial.

Na primeira temporada pelo clube, o holandês teve mais sucesso no comando técnico e levantou a Premier League com dez pontos de diferença sobre o vice-líder Arsenal. Para efeito de comparação, o ídolo alemão Jürgen Klopp demorou cinco temporadas para conquistar a competição.

"Arne sai com nossa gratidão, com um título da Premier League em seu nome e sabendo que ele e sua família sempre serão bem-vindos de volta em Anfield".

Agora, a tendência é uma grande mudança no elenco e algumas saídas estão confirmadas, como Mohamed Salah e Andy Robertson. O goleiro brasileiro Alisson está cotado para deixar a equipe, mas uma permanência não está descartada e seu reserva Giorgi Mamardashvili está na mira de outros clubes.