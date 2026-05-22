Líder do Mundial de F1, Antonelli encara pressão de Russell e das McLarens no GP do Canadá

O prodígio italiano Kimi Antonelli chega ao Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 deste fim de semana enfrentando a pressão de seu companheiro de equipe britânico na Mercedes, George Russell, assim como das McLarens pilotadas pelo campeão mundial Lando Norris e por Oscar Piastri.

Embora o piloto de 19 anos tenha vencido três corridas consecutivas (China, Japão e Miami), e Russell tenha vencido a prova de abertura da temporada, na Austrália, o cenário para a Mercedes agora parece um pouco menos promissor.

A McLaren, bicampeã mundial de construtores em 2024 e 2025, pôs fim à invencibilidade da equipe alemã no início de maio, em Miami, garantindo uma dobradinha na corrida sprint e, no domingo seguinte, o segundo e o terceiro lugares no Grande Prêmio.

"Nossos rivais deram um passo à frente em Miami, e nós temos que responder", alertou o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, que levará para Montreal "as primeiras atualizações do ano", com foco no chassi e na aerodinâmica de seus carros de altíssimo desempenho.

No entanto, o ex-piloto e empresário austríaco ressalvou, em um comunicado, que "o desempenho só é verdadeiramente real quando é confirmado na pista".

Seus carros terão a oportunidade de colocar esses avanços à prova durante a corrida sprint de sábado, com duração de uma hora, e no Grande Prêmio de domingo: uma disputa de 70 voltas, com cada volta percorrendo 4,361 km, no Circuito Gilles Villeneuve.

A pista é muito bem conceituada pelos pilotos por suas longas retas, chicanes e curvas fechadas. O autódromo foi construído há meio século em uma ilha artificial situada na maior cidade de Quebec.

- A ambição de Russell -

Com 100 pontos, Antonelli lidera a classificação do mundial de pilotos, mantendo uma vantagem de 20 pontos sobre seu ambicioso e experiente companheiro de equipe, George Russell.

Ao ser questionado sobre suas expectativas para domingo, Russell respondeu que seria "apenas mais uma corrida".

"Miami foi, obviamente, um fim de semana ruim, mas foi a mesma coisa no ano passado, e depois tive um fim de semana fantástico em Montreal", referindo-se à sua vitória em 2025, disse o britânico, que terminou em quarto lugar na 'Capital do Sol'.

Do outro lado, a McLaren se declarou "revigorada" após suas atuações em Miami. A equipe sediada em Londres prosseguirá em Montreal com as melhorias nos carros pilotados pelo britânico Norris e pelo australiano Piastri.

Ocupando a segunda posição no mundial de construtores, a Ferrari - juntamente com seus pilotos, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton e o monegasco Charles Leclerc - se mantém, como de costume, bastante discreta em relação às suas ambições e ao desenvolvimento do carro.

No entanto, a 'Scuderia' se satisfaz com o fato de que o Grande Prêmio do Canadá é "o mais popular" entre os 'tifosi' de todas as corridas na América do Norte, região que também sedia eventos em Miami, Austin, Las Vegas e no México.

Ao elogiar a "atmosfera magnífica na cidade e ao redor da pista", o chefe da equipe italiana, Frédéric Vasseur, alertou, contudo, sobre a necessidade de seus pilotos redobrarem o foco.

- Red Bull em apuros -

Última das quatro grandes equipes, a Red Bull enfrenta um início de temporada difícil, embora tenha conseguido dar a volta por cima em Miami, graças a um quinto lugar conquistado por seu superastro Max Verstappen.

No entanto, o tetracampeão mundial holandês vem protestando há meses contra os novos regulamentos, que tornaram obrigatórios os motores híbridos e revolucionaram a maneira de pilotar um carro de F1.

Verstappen chegou até mesmo a ameaçar abandonar a principal categoria do automobilismo para migrar para as corridas de endurance.

Isso ocorre apesar de ele ter retornado no último fim de semana sentindo-se profundamente decepcionado, após falhar em sua tentativa de conquistar uma vitória inédita nas 24 Horas de Nürburgring, na Alemanha, pilotando seu Mercedes-AMG na categoria GT3.

"Max está no coração do projeto (...) Ele participa de todas as nossas decisões estratégicas futuras", disse recentemente à AFP Laurent Mekies, chefe de equipe da Red Bull.

Montreal, por outro lado, servirá como palco de renovada esperança para o piloto argentino Franco Colapinto, que pontuou pela primeira vez nesta temporada na 'Capital do Sol', ao terminar em sétimo lugar com seu Alpine.

"Sentimos uma sensação de alívio em relação às melhorias e ao quão competitivos fomos em Miami. Todo o trabalho duro valeu a pena, e pontuamos com os dois carros (...) Isso nos dá muito mais confiança para este fim de semana", disse o argentino.

Ele destacou o caráter 'old school' do circuito, definido por seus muros muito próximos e por seu legado histórico na Fórmula 1.

"Adoro pilotar em circuitos como este, especialmente circuitos de rua, porque eles criam mais tensão e exigem que você esteja em estado de alerta máximo o tempo todo. Agora a temporada realmente começa, com pistas que já conheço, e isso também vai me ajudar", observou.

- Mundial de pilotos:

1. Kimi Antonelli (ITA) 100 pontos

2. George Russell (GBR) 80

3. Charles Leclerc (MON) 59

4. Lando Norris (GBR) 51

5. Lewis Hamilton (GBR) 51

6. Oscar Piastri (AUS) 43

7. Max Verstappen (HOL) 26

8. Oliver Bearman (GBR) 17

9. Pierre Gasly (FRA) 16

10. Liam Lawson (NZL) 10

11. Franco Colapinto (ARG) 7

12. Arvid Lindblad (GBR) 4

13. Isack Hadjar (FRA) 4

14. Carlos Sainz Jr (ESP) 4

15. Gabriel Bortoleto (BRA) 2

16. Esteban Ocon (FRA) 1

17. Alexander Albon (TAI) 1

- Mundial de construtores:

1. Mercedes 180 pontos

2. Ferrari 110

3. McLaren 94

4. Red Bull 30

5. Alpine 23

6. Haas 18

7. Racing Bulls 14

8. Williams 5

9. Audi 2

10. Cadillac-Ferrari 0

11. Aston Martin-Honda 0