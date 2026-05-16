Lewandowski anuncia saída do Barcelona após quatro temporadas

Robert Lewandowski vai encerrar sua passagem pelo Barcelona ao fim da temporada. Neste sábado, o atacante polonês de 37 anos publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais e confirmou que vai deixar o clube espanhol após quatro anos.

A despedida deve ganhar um capítulo especial neste domingo, quando o Barcelona enfrenta o Betis, no Camp Nou, pela última rodada de La Liga. A expectativa é de uma homenagem ao camisa 9 diante da torcida.

O técnico Hansi Flick comentou a saída do jogador e destacou a importância do atacante dentro do elenco. Segundo o treinador, o clube respeita a decisão e já avalia alternativas para substituição.

"Ele é um exemplo para todos. Sempre deu o seu melhor e foi um privilégio trabalhar com ele. Ver o esforço que coloca todo dia. Sempre esteve presente nos momentos mais difíceis", afirmou Flick.

Contratado em julho de 2022, Lewandowski chegou ao Barcelona depois de uma trajetória vitoriosa no Bayern de Munique e rapidamente assumiu protagonismo em um período de reconstrução do clube catalão. Ao longo da passagem, disputou 191 partidas oficiais, marcou 119 gols e distribuiu 22 assistências.

A temporada de maior destaque individual aconteceu em 2024/25, quando balançou as redes 42 vezes em 52 jogos, números que reforçaram sua condição de principal referência ofensiva da equipe.

Em nota oficial, o Barcelona exaltou não apenas o desempenho dentro de campo, mas também a influência do jogador nos bastidores.

"Além dos seus gols, Lewandowski também se destacou pela sua liderança dentro e fora de campo. Seu profissionalismo, altos padrões e comprometimento o tornaram um modelo para os jogadores mais jovens no vestiário. Com uma carreira de sucesso na Europa, o atacante polonês trouxe experiência e personalidade para uma equipe que passa por uma reformulação completa", escreveu o clube.

Na mensagem publicada nas redes sociais, Lewandowski agradeceu ao Barcelona. "Após quatro anos repletos de desafios e muito trabalho, chegou a hora de seguir em frente. Parto com a sensação de que a missão foi cumprida. Quatro temporadas, três campeonatos. Jamais esquecerei o carinho que recebi dos torcedores desde os meus primeiros dias", escreveu o atacante.