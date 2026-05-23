Leonardo Storck e Guto Miguel conquistam título de duplas do Trofeo Bonfiglio

@trofeo_bonfiglio / Divulgação

Os brasileiros Leonardo Storck e Guto Miguel conquistaram neste sábado (23), o título da chave de duplas do Trofeo Bonfiglio. A competição realizada na cidade italiana de Milão é um evento da categoria J500 que só perde em importância para os torneios de Grand Slam, no circuito juvenil.

Na decisão, os brasileiros derrotaram o porto-riquenho Yannick Alvarez e o estadunidense Jack Secord por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Esta é a sétima conquista de duplas de Storck na carreira juvenil e a segunda seguida após o título do J300 de Santa Croce, na Itália, semana passada ao lado do colombiano Juan Bolivar.

Guto, que é o número 2 do ranking juvenil, venceu seu quarto título de duplas, o segundo da temporada.