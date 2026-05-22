Lens vence Nice (3-1) e conquista Copa da França pela primeira vez

O Lens conquistou a primeira Copa da França de sua história nesta sexta-feira (22), ao derrotar o Nice por 3 a 1 na final, disputada no Stade de France, em Saint-Denis, nos arredores de Paris.

Florian Thauvin (25'), Odsonne Édouard (42') e Abdallah Sima (78') marcaram os gols da vitória do time 'Sang et Or' ('Sangue e Ouro'). Djibril Coulibaly chegou a diminuir nos acréscimos do primeiro tempo (45+3').

O Nice quase adicionou uma dose de suspense na reta final, mas o espanhol Kevin Carlos acertou o travessão (84').

O título fecha em grande estilo uma temporada excepcional, na qual o Lens terminou em segundo lugar na Ligue 1 e garantiu uma vaga direta na próxima Liga dos Campeões.

- Thauvin volta a sorrir -

Thauvin também contribuiu com uma assistência para o gol de Édouard, desempenhando assim um papel de destaque ao confirmar seu feliz retorno ao seu país natal, após suas passagens pelo México (Tigres UANL, 2021-2023) e pela Itália (Udinese, 2023-2025).

Com esta conquista da Copa da França alcançada na presença do presidente do país, Emmanuel Macron, ele dá a volta por cima após ter ficado de fora da lista de convocados de Didier Deschamps para a Copa do Mundo da América do Norte, anunciada na semana passada. Ele ergue esta taça oito anos depois de ter integrado o elenco dos 'Bleus' que se sagrou campeão no Mundial da Rússia em 2018.

O Lens sucede o PSG como detentor da 'Coupe', torneio no qual o PSG detém o recorde de títulos (16), tendo conquistado as duas últimas edições (2024 e 2025).

Nesta temporada, o Paris Saint-Germain foi eliminado logo na primeira fase, caindo nos 16 avos de final diante de seus vizinhos locais, o Paris FC.

Esse desfecho deixou a competição totalmente em aberto, oferecendo um incentivo extra para as equipes menos acostumadas a celebrar conquistas de títulos.

Com esta conquista da Copa da França, o Lens finalmente supera o desempenho das três ocasiões anteriores em que terminou como vice-campeão (1948, 1975 e 1998).

- Final sem incidentes -

O Nice enfrenta agora um desafio crucial antes do encerramento da temporada: garantir sua permanência na primeira divisão do futebol francês. Tendo terminado em 16º lugar, o terceiro a partir da lanterna, na Ligue 1, a equipe terá agora de disputar um playoff contra o tradicionalíssimo Saint-Étienne, que busca retornar à elite.

Independentemente do resultado da partida, a final da Copa da França transcorreu sem incidentes graves envolvendo torcedores, uma questão de particular preocupação para as autoridades, após os confrontos ocorridos na capital francesa na quinta-feira. Esses tumultos, que envolveram torcedores 'ultras' do Nice, resultaram em seis feridos, um deles em estado grave, e dezenas de prisões.

A final da Copa da França contou com um esquema de segurança reforçado, com 2.200 policiais e gendarmes mobilizados para o evento.

Em Lens, os torcedores do clube se reuniram no Estádio Bollaert para assistir à partida em um telão, e as comemorações irromperam a partir do momento em que o árbitro apitou o fim do jogo.