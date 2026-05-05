Laura Pigossi supera estreia e avança no Istambul Open

Pigossi é a número 2 do Brasil. Fotojump / Divulgação

A brasileira Laura Pigossi passou pela estreia no Istambul Open, torneio da série 125 da WTA, equivalente a um challenger da ATP.

Nesta terça-feira (5), a paulista derrotou a espanhola Lucía Cortez Llorca, 486ª do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3, em duas horas e 31 minutos de jogo.

Segunda melhor do Brasil e número 242 do ranking mundial, Pigossi dará um salto de 11 posições apenas com esta vitória. Se passar pelas oitavas de final, ela poderá ganhar mais nove colocações.

A próxima rival da brasileira será a tcheca Linda Fruhvirtová, quarta na lista de favoritas, que eliminou a compatriota Tereza Martincová por 6/0 e 7/5.

Fruhvirtová é atualmente a número 155 do mundo, mas em junho de 2023 chegou ao 49º lugar.

Duplas