Laura Pigossi garante vaga na final de duplas do Istambul Open

A brasileira Laura Pigossi foi à quadra, duas vezes, nesta sexta-feira (8), e comemorou sua vaga na final de duplas do Istambul Open, torneio da série 125 da WTA, equivalente a um challenger da ATP. Já na chave de simples, ela foi eliminada nas quartas de final.
O primeiro jogo da paulista de 31 anos foi diante da espanhola Guiomar Maristany, 189ª do ranking, que levou a melhor e fez 2 a 0, parciais de 6/0 e 6/2, em apenas uma hora e 11 minutos.
Segunda melhor do Brasil e número 242 do ranking mundial, Pigossi dará um salto de 17 posições com a campanha na Turquia.
Duplas
Após cair na chave de simples, Laura Pigossi jogou nas semifinais de duplas. Ela e a russa Maria Kozyreva derrotaram as eslovenas Dalila Jakupović e Nika Radišić por 6/3 e 7/5, após uma hora e 18 minutos de partida.
Na decisão, elas vão encarar a tcheca Anastasia Dețiuc e a japonesa Makoto Ninomiya, que venceram a holandesa Isabelle Haverlag e a britânica Maia Lumsden por 2 a 1, parciais de 3/6, 6/2 11-9.
Esta será a sexta decisão de duplas de Pigossi, em um torneio deste nível. Ela soma três títulos até o momento e se vencer deverá sair da 87ª para a 85ª posição no ranking mundial da especialidade.