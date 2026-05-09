Kozyreba (E) e Pigossi (D) na cerimônia de premiação. Istanbul Open / Divulgação

A brasileira Laura Pigossi é campeã de duplas do Istambul Open, torneio da série 125 da WTA, equivalente a um challenger da ATP.

Na decisão disputada neste sábado (9), ela e a russa Maria Kozyreva derrotaram a tcheca Anastasia Dețiuc e a japonesa Makoto Ninomiya, por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 10/7, após uma hora e 39 minutos de partida.

Com o resultado, a paulista chegará ao 85º lugar, ficando a cinco posições de sua melhor classificação histórica.

"Chega ao fim duas semanas muito intensas, de muito trabalho, muita garra e muita entrega. Duas semanas de pequenos objetivos alcançados, que abrem portas maiores para continuar sonhando, acreditando e buscando a minha melhor versão. Agora é recuperar o corpo, fazer alguns ajustes e preparar para Roland Garros", escreveu a medalhista olímpica nas redes sociais.

Este foi o quarto título de um torneio deste nível de Pigossi, que já havia sido campeã em 2024 em Florianópolis, em 2025 em Cali e Buenos Aires.