Laura Pigossi cai na estreia do qualifying de Roland Garros

Pigossi é a número 229 da WTA. Gaspar Nóbrega / Divulgação/COB

Laura Pigossi não disputará o quinto Grand Slam de sua carreira neste ano em Roland Garros. Nesta terça-feira (19), ela foi derrotada pela estadunidense Claire Liu na estreia do qualifying do torneio.

Número 229 da WTA, a paulista perdeu por 2 a 0, com um duplo 6/1, em apenas 58 minutos de partida. Liu, que já foi a 52ª do mundo em janeiro de 2023, mas que atualmente é a 182ª colocada, dominou todo o confronto.

A estadunidense perdeu apenas um ponto dos 29 disputados com seu saque, acertando 25 bolas vencedoras (winners) contra uma de Pigossi. A brasileira, enquanto isso, cometeu 20 erros não forçados contra 12 da adversária.

Pigossi, de 31 anos, disputou uma edição de Roland Garros em 2024 e tem o 100º lugar como melhor posição no ranking de simples da WTA.