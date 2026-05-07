Laura Pigossi bate ex-top 50, avança às quartas em Istambul e sobe no ranking

Pigossi soma pontos importantes no ranking. Istanbul Open / Divulgação

A brasileira Laura Pigossi está nas quartas de final do Istambul Open, torneio da série 125 da WTA, equivalente a um challenger da ATP.

Nesta quinta-feira (7), a paulista derrotou Linda Fruhvirtová, quarta na lista de favoritas, por 2 a 1, parciais de 7/6 (7/2), 5/7 e 6/2, em jogo que teve três horas e 12 minutos. A tcheca é atualmente a número 155 do mundo, mas em junho de 2023 chegou ao 49º lugar.

Segunda melhor do Brasil e número 242 do ranking mundial, Pigossi dará um salto de 18 posições com a atual campanha na Turquia. Se passar pelas quartas de final, ela poderá ganhar mais 14 colocações.

Próxima adversária

A rival de Pigossi nas quartas de final será a espanhola Guiomar Maristany, 189ª do ranking, que venceu a australiana Storm Hunter, ex-número 1 do mundo nas duplas, por 6/2, 6/7 (4/7) e 6/1.

Duplas