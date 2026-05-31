Lamine Yamal teve "medo" de ficar de fora da Copa do Mundo

O astro da seleção espanhola, Lamine Yamal, admitiu neste domingo (31) que teve "medo" de perder a Copa do Mundo devido à lesão muscular da qual ainda está se recuperando.

Em declarações aos veículos de mídia da Federação Espanhola, Lamine relembrou como se lesionou durante a partida do campeonato espanhol contra o Celta, no dia 22 de abril.

"Eu rezava por dentro para que não fosse nada grave, que fosse apenas uma cãibra ou algo parecido, porque o Mundial parecia muito próximo, e eu sabia que uma lesão no músculo posterior da coxa não teria uma recuperação rápida", comentou Lamine Yamal.

"Eu tinha medo de que pudesse ser grave e, acima de tudo, mesmo que não fosse severa, temia sofrer uma recaída e, potencialmente, perder a Copa do Mundo", acrescentou o atacante do Barcelona.

Lamine sofreu a lesão no músculo bíceps femoral da perna esquerda ao cobrar um pênalti contra o Celta.

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, está confiante de que Lamine estará à disposição para a partida de estreia de 'La Roja' na Copa do Mundo, contra Cabo Verde, em 15 de junho.

O jogador realizou o aquecimento com seus companheiros de equipe neste domingo, durante o primeiro treino a seleção espanhola, antes de se retirar para continuar seu trabalho na academia.

"Também é verdade que ajuda saber que você está prestes a disputar um Mundial. Então na mente é como se você não tivesse jogado nenhuma partida em toda a temporada, e estou com muita vontade de poder estrear", afirmou ele.

Às vésperas de disputar sua primeira Copa do Mundo, Lamine está convencido de que é "o que há de maior" no futebol e admite ter "sonhado mil vezes" em conquistá-la.

Lamine elogiou o grupo de jogadores que o cerca na seleção espanhola.

"No fim das contas, estamos jogando contra seleções muito fortes. Se jogarmos contra a França, e mesmo que eu desempenhe um papel fundamental, mas a equipe não estiver rendendo bem, não teremos chance alguma", afirmou.

"É por isso que encaro isso com esse entusiasmo, porque sei que temos uma grande seleção, uma das melhores que já tivemos, com jogadores importantes", disse o atacante.

A Espanha, campeã mundial em 2010, está no Grupo H da Copa e iniciará sua campanha contra Cabo Verde, antes de enfrentar a Arábia Saudita em 21 de junho e o Uruguai no dia 27.