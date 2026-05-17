Neymar saiu de campo em siutação inusitada. Raul Baretta / Santos FC

No último compromisso antes da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, Neymar viveu uma manhã agitada na derrota do Santos por 3 a 0 para o Coritiba, neste domingo (17).

Na Arena Corinthians, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o capitão e camisa 10 do Peixe participou das principais ações ofensivas da equipe e se envolveu em uma grande confusão com a arbitragem no segundo tempo.

Mesmo sem conseguir evitar a derrota santista e atuar por 65 minutos, Neymar terminou a partida como um dos destaques individuais do time. A plataforma de scout Sofascore o avaliou com uma nota de 7,5 — a segunda maior da equipe, atrás apenas de João Paulo Ananias, que entrou no início do segundo tempo e teve nota 7,8.

Desempenho em campo

Conforme o Sofascore, o camisa 10 finalizou três vezes, sendo uma no alvo, aos 44 minutos da etapa inicial, e sofreu quatro faltas. Das 54 ações com a bola, acertou 26 dos 35 passes que tentou, com aproveitamento de 74%. No campo ofensivo, completou 18 de 27 passes, além de acertar os dois lançamentos longos que tentou.

Apesar da boa participação com a bola, também encontrou dificuldades diante da marcação adversária: perdeu a posse em 17 oportunidades, teve cinco domínios malsucedidos e não conseguiu completar nenhuma das três tentativas de drible.

Confusão com a arbitragem

O momento mais marcante da partida aconteceu aos 19 minutos do segundo tempo. Neymar estava fora do gramado recebendo atendimento na panturrilha quando o quarto árbitro levantou a placa indicando sua saída para a entrada de Robinho Júnior.

Revoltado, o camisa 10 mostrou para a transmissão o papel entregue à arbitragem, que indicava a saída do camisa 31, Escobar, e não do craque santista. Mesmo assim, a troca acabou oficializada com a saída de Neymar, que tentou retornar ao campo, discutiu com a arbitragem e recebeu cartão amarelo.

Após a partida, Neymar criticou duramente a condução do lance:

— Eu não sabia que tinha sido substituído, eu não tinha visto a placa. Aí, ele (quarto árbitro) fala que eu tinha saído. Foi um erro muito grave da arbitragem, erro do cara ali que coloca os números. Ele recebe no papel, vocês viram que eu mostrei o papel, né? Foi a prova disso tudo.

O auxiliar César Sampaio confirmou a versão e admitiu uma precipitação no procedimento da arbitragem. Segundo ele, apenas pediu para segurar a substituição original, já que Neymar havia alegado dores, porém, o assistente da arbitragem não entendeu. Quando o quarto árbitro oficializou a troca, o camisa 10 já não pôde mais retornar.

Assim, se encerrou a última atuação de Neymar antes da convocação de Ancelotti para a Copa do Mundo. A lista dos 26 jogadores que representarão o Brasil no Mundial será anunciada pelo treinador a partir das 17h desta segunda-feira (18). A grande expectativa gira em torno da presença ou não do craque santista.