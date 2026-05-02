Lakers derrotam Rockets e garante vaga nas semifinais da Conferência Oeste

Pelos playoffs da NBA, o Los Angeles Lakers derrotou o Houston Rockets na madrugada deste sábado (02) e fechou a série, por 4 a 2, para avançar às semifinais da Conferência Oeste. O time de LeBron James conseguiu superar o adversário por 98 a 78 no jogo seis da chave, e agora se prepara para enfrentar o Oklahoma City Thunder na próxima fase.
O grande destaque da partida foi justamente LeBron James, que anotou 28 pontos, teve sete rebotes e oito assistências. Aos 41 anos, o veterano busca o quinto título da NBA e o segundo vestindo a camisa dos Lakers. Quem também se destacou na partida foi o japonês Rui Hachimura, com 21 pontos, seis rebotes e duas assistências.
Em busca do 18º título da NBA, o Lakers tem compromisso pelas semifinais já na terça-feira (05), contra o Oklahoma, que superou o Phoenix Suns na série, por 4 a 0. Lembrando que cada chave é decidida em melhor de sete jogos, ou seja, para o time se classificar precisa de quatro vitórias sobre o adversário.
Diante do Houston Rockets, a equipe de JJ Redick contou com o retorno de Austin Reaves. O camisa 15 sofreu uma lesão no dia 4 de abril e ficou fora da reta final da temporada e do início da fase de playoffs. Durante a partida, o atleta anotou 15 pontos, deu duas assistências e três rebotes.
Para o time texano, o grande destaque da partida foi o turco Alperen Sengun, que anotou 17 pontos, 11 rebotes e uma assistência. O estadunidense Amen Thompson também fez boa partida, com 18 pontos, oito rebotes e três assistências. A equipe não pôde contar com o astro Kevin Durant, que se recupera de lesão no tornozelo esquerdo.
O jogo começou bem equilibrado e o primeiro quarto terminou em 23 a 18 pontos para os Lakers. No segundo, começou a superioridade da equipe mandante, que fez 26 a 13, aumentando a vantagem no placar. No set seguinte, o Rockets conseguiu diminuir um pouco, fechando com 24 a 22. No entanto, o time da casa sacramentou a vitória com 27 a 23 no último quarto.
Confira os resultados dos jogos desta sexta-feira na NBA:
- Cleveland Cavaliers 110 x 112 Toronto Raptors
- Detroit Pistons 93 x 79 Orlando Magic
Veja a partida deste sábado:
- Philadelphia 76ers x Boston Celtics