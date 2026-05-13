Lajeado Open 2026 reúne esporte, prêmios e impulsiona economia local

Gustavo Heide (E) foi campeão em 2025. Andréia Mattes / Divulgação/Laejado Open

A edição de 2026 do Lajeado Open já tem data definida. A competição válida pelo circuito da Federação Internacional de Tênis (ITF) será realizada de 16 a 22 de novembro, no no Clube Tiro e Caça, em Lajeado. O evento da categoria M25, distribuirá US$ 30 mil (R$ 147,7 mil) em prêmios.

Nas quatro edições anteriores, os tenistas brasileiros ficaram com o título. O primeiro torneio, em 2022, teve a presença de João Fonseca, então com 16 anos, que atuou como convidado. Ele acabou eliminado na segunda rodada, por Gustavo Heide.

Heide é o atual campeão do torneio gaúcho, que também já teve o sueco Leo Borg, filho da lenda Björn Borg, tenista seis vezes campeão de Roland Garros, que veio ao Vale do Taquari, em 2022, acompanhá-lo.

Impacto econômico

O torneio movimenta a economia, fortalece o comércio local e impulsiona o turismo, além de promover iniciativas sociais e educativas que aproximam a comunidade do esporte, como ações com crianças, projetos inclusivos e experiências voltadas ao público.

Para o diretor do torneio, Ney Arruda Filho, o evento já ultrapassou o papel de competição esportiva. Segundo ele, os eventos paralelos tornam a experiência ainda mais atrativa para o público.