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No Vale do Taquari
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Lajeado Open 2026 reúne esporte, prêmios e impulsiona economia local

Torneio, categoria M25 da ITF, acontece de 16 a 22 de novembro e distribui US$ 30 mil em prêmios

Zero Hora

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