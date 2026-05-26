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Paris

Moïse Kouamé, esperança do tênis francês, estreia em Roland Garros com vitória sobre Čilić

Tenista de 17 anos e 81 dias é o mais jovem a vencer um ex-campeão de Grand Slam, em Paris, na Era Aberta

AFP

Zero Hora

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