Moïse Kouamé, esperança do tênis francês, estreia em Roland Garros com vitória sobre Čilić

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Kouamé disputa seu primeiro Grand Slam. JULIEN DE ROSA / AFP

Com apenas 17 anos de idade e em sua primeira partida de Grand Slam, o francês Moïse Kouamé, classificado em 318º lugar no ranking mundial, derrotou o veterano croata Marin Čilić, ex-campeão do US Open, em sets diretos, parciais de 7/6 (7/4), 6/2 e 6/1, após duas horas e 38 minutos, na quadra Simonne Mathieu, a terceira do complexo de Roland Garros.

Kouamé ergueu os braços em triunfo antes de cumprimentar seu adversário de 37 anos, atualmente 46º do mundo, a quem havia acabado de derrotar, em meio aos aplausos entusiasmados da torcida francesa.

— É algo excepcional. Ao chegar a este torneio, eu não sabia o que esperar. Mas trabalhamos duro para estar o mais preparados possível e, hoje vocês realmente me ajudaram muito. A torcida inteira ajudou, especialmente durante aqueles set points no final do primeiro set. Não acho que teria conseguido alcançar este nível de jogo sem o apoio que vocês me deram — disse o jogador treinado por Richard Gasquet, um dos principais tenistas da França nas últimas décadas e que se retirou em 2025.

Moïse Kouamé se torna, assim, o jogador mais jovem a avançar para a segunda rodada de Roland Garros desde 1991.

O francês, de 17 anos e 81 dias, ainda se tornou o mais jovem jogador a vencer um ex-campeão de Grand Slam, em Roland Garros, na Era Aberta, desde Michael Chang em 1989, que venceu o tcheco Ivan Lendl e o sueco Stefan Edberg, com 17 anos e 140 dias.

Há muito identificado como um talento de imenso potencial, o francês ocupava apenas a 833ª posição no ranking mundial no início do ano.

Desde então, conquistou três títulos no circuito da ITF, a terceira divisão do tênis profissional, e garantiu sua primeira vitória em um Masters 1000, em Miami, contra o estadunidense Zachary Svajda (então 96º do ranking).

Na segunda rodada, Kouamé vai enfrentar o paraguaio Daniel Vallejo, que contou com a desistência do britânico Cameron Norrie, cabeça de chave 20, quando vencia por 7/6 (9-7) e 2/0.

Resultados desta terça-feira do torneio de Roland Garros:

1ª rodada (simples masculino):

Martín Landaluce (ESP) 3 x 2 Juan Carlos Prado (BOL) 6/3, 4/6, 6/2, 6/7 (3/7), 6/4

Vít Kopřiva (CZE) 3 x 2 Corentin Moutet (FRA) 6/3, 5/7, 6/4, 3/6, 6/3

Matteo Arnaldi (ITA) 3 x 1 Tallon Griekspoor (HOL) 6/7 (9/11), 6/3, 7/6 (8/6), 6/3

Stefanos Tsitsipas (GRE) w x o Alexandre Muller (FRA) 6/2, 3/0, abandono

Román Burruchaga (ARG) w x o Sebastián Baez (ARG) 2/6, 7/5, 6/2, 2/0, abandono

Alejandro Tabilo (CHI) 3 x 0 Kamil Majchrzak (POL) 6/1, 6/3, 6/4

Valentin Vacherot (MON) 3 x 1 Thomas Faurel (FRA) 6/3, 6/4, 3/6, 7/6 (8/6)

Facundo Díaz Acosta (ARG) 3 x 0 Zhang Zhizhen (CHN) 6/1, 6/4, 6/3

Learner Tien (EUA) 3 x 1 Cristian Garín (CHI) 6/0, 2/6, 6/0, 6/2