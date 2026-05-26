Knicks varrem Cavaliers e retornam à final da NBA após 27 anos

Jogadores dos Knicks celebram título do Leste. DAVID LIAM KYLE / NBAE / Getty Images

A cidade de Nova Iorque é apaixonada por basquete e há 27 anos não sentia a sensação de disputar uma final da NBA. Os Knicks acabaram com essa sina nesta segunda-feira (25), e de maneira convincente. Vitória por 130 a 93 e varrida na série contra o Cleveland Cavaliers.

Foram quatro vitórias na decisão da Conferência Leste, as duas primeiras em casa, com apoio massivo da torcida, e duas em Ohio, onde os Knicks não se intimidaram e atropelaram os Cavs.

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No quarto duelo da série, o resultado já estava definido no terceiro quarto. Quatro dos titulares marcaram mais de 15 pontos, além de Landry Shamet, que saiu do banco, e foi peça fundamental nos duelos contra Cleveland.

Ele marcou 16 pontos e acertou os quatro arremessos do perímetro que tentou. Karl-Anthony Towns foi o maior destaque, com duplo-duplo de 19 pontos e 14 rebotes.

Os Cavaliers tiveram Donovan Mitchell marcando 31 pontos, que não foram suficientes, pois o restante do time pouco fez.

Conferência Oeste

Agora, os Knicks aguardam o adversário na final da NBA. Na decisão da Conferência Oeste, Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs estão empatados em 2 a 2. O quinto jogo da série será nesta terça-feira (26), às 21h30min, em Oklahoma.