Knicks impõem virada épica sobre os Cavaliers na prorrogação e saem na frente na final do Leste

Jalen Brunson assinalou 38 pontos. Foto por BRIAN BABINEAU / / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Uma partida histórica. Assim pode ser definida a vitória do New York Knicks sobre o Cleveland Cavaliers na noite desta terça-feira (19), no primeiro jogo da melhor de sete confrontos válidos pela final da Conferência Leste da NBA. Quem foi ao Madison Square Garden presenciou uma virada épica do time da casa, que triunfou pelo placar de 115 a 104 na prorrogação.

O encontro teve contornos dramáticos. Com uma desvantagem de 22 pontos restando sete minutos para o fim do embate, os Knicks buscaram uma reação heroica, conseguiram o empate no tempo normal e asseguraram a vitória no jogo 1 desta série decisiva na prorrogação.

O destaque dos anfitriões ficou por conta de Jalen Brunson. Cestinha do duelo, ele anotou 17 dos seus 38 pontos nos últimos oito minutos e também foi o responsável por não deixar a equipe desanimar quando a derrota parecia definitiva.

Além da pontaria calibrada, Brunson também esteve atuante na marcação e armação. No duelo, ele distribuiu seis assistências, pegou cinco rebotes e ajudou a aumentar a intensidade dos Knicks em busca da virada no Madison Square Garden.

Os donos da casa contaram também com uma força coletiva. Mikal Bridges adicionou 18 pontos e três jogadores dos Knicks marcaram 13 pontos cada, incluindo OG Anunoby, que entrou em quadra no final da partida após ter dificuldades em seu retorno depois de perder dois jogos com uma distensão na coxa direita.

Para Karl-Anthony Towns, o segredo do sucesso neste duelo foi o sistema defensivo.

— A nossa defesa nos carregou nesta pós-temporada e funcionou muito bem no último quarto e na prorrogação. Ela nos permitiu estar aqui com uma vitória contra um time realmente ótimo.

Pelo lado do Cleveland Cavaliers, o destaque ficou com Donovan Mitchell, autor de 29 pontos e o jogador mais eficaz nos arremessos. Irritado por ter deixado a vitória escapar, ele criticou a apatia da equipe nos momentos decisivos.

— Isso não pode acontecer. Jogamos daqui a dois dias. Não podemos ficar aqui sentados e deixar isso acabar com o nosso ímpeto — desabafou.

As duas equipes voltam a se enfrentar pelo jogo 2 nesta quinta-feira (21) e o palco, mais uma vez será o Madison Square Garden.

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New York Knicks 115 X 105 Cleveland Cavaliers

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