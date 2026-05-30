Juventude atropela América-MG, quebra jejum, sobe na tabela e mantém crise no rival na Série B

O Juventude venceu por 3 a 0 o América-MG, na noite fria desta sexta-feira, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), na partida que abriu a disputa da 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Em um confronto direto entre duas equipes que buscavam a reabilitação para se distanciarem da zona de rebaixamento, o clube mandante mostrou maior eficiência e construiu a vitória com gols anotados por Raí Silva, Alisson Safira e Wadson, frustrando os planos dos visitantes.
Com o resultado positivo, o Juventude interrompeu a série de quatro jogos sem vitória e atingiu a marca de 16 pontos. Com isso, subiu de forma momentânea para a oitava colocação na tabela, precisando agora aguardar o complemento dos demais jogos do final de semana para conhecer a sua real posição ao término da rodada.
Por outro lado, o América-MG manteve a sua rotina de resultados negativos e permaneceu estacionado com apenas três pontos, situação que deixa o time mineiro isolado na última colocação.
O Juventude voltará a campo na próxima sexta-feira (dia 5), às 20h, quando viajará até Ponta Grossa (PR) para medir forças diante do Operário-PR. Já o América-MG terá um período maior de preparação técnica e tentará buscar a recuperação jogando em Belo Horizonte, onde receberá o Atlético-GO na segunda-feira (8), às 20h, na Arena Independência.
O primeiro tempo começou movimentado e o América-MG deu o primeiro aviso com menos de um minuto de jogo em uma finalização de Éverton Brito para fora, mas foi o Juventude que demonstrou efetividade ao inaugurar o placar aos sete minutos. Após uma cobrança aberta de escanteio executada por Fábio Lima, o jogador Raí Silva apareceu totalmente livre de marcação na grande área e emendou um chute de primeira para marcar um belo gol.
Na etapa complementar, o Juventude manteve o controle do jogo e quase ampliou logo nos minutos iniciais em uma sequência ofensiva na qual Alan Kardec cabeceou após cruzamento na segunda trave, o goleiro Gustavo espalmou para o meio e Messias tentou finalizar de bicicleta, mandando a bola pela linha de fundo.
A insistência dos mandantes deu resultado aos 21 minutos, quando Aderlan realizou uma boa progressão pelo setor direito e mandou cruzamento rasteiro direcionado à segunda trave. Deu certo, porque encontrou o atacante Alisson Safira, que apareceu em velocidade vindo de trás e apenas escorou a bola para o fundo das redes.
O gol que decretou o placar final aconteceu aos 46 minutos. Após erro de Gustavo na saída de bola, Wadson aproveitou, invadiu a área e garantiu a vitória ao deslocar o goleiro.
FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE 3 X 0 AMÉRICA-MG
JUVENTUDE - Jandrei; Nathan Santos (Aderlan), Gabriel Pinheiro, Marcos Paulo e Messias; Diogo Barbosa, Lucas Mineiro e Raí (Iba Ly); Fábio Lima (Wadson), Alan Kardec (Alisson Safira) e Manuel Castro (Carlinhos). Técnico: Maurício Barbieri.
AMÉRICA-MG - Gustavo; Léo Alaba, Nathan, Rafa Barcelos e Artur (Dalbert); Felipe Amaral (Otávio), Val Soares e Elizari (Thauan); Segovinha (Gabriel Barros), Mastriani e Everton Brito (Willian Bigode). Técnico: Roger Silva.
GOLS - Raí, aos 7 minutos do primeiro tempo; Alisson Safira, aos 22 e Wadson, aos 46 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Nathan e Artur (AME).
ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).
RENDA - R$ 46.845,00.
PÚBLICO - 2.821 torcedores.
LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).