Juiz quebra silêncio sobre jogo em que Vini Jr sofreu insulto racista: 'Uefa ficou satisfeita'

François Letexier, árbitro do polêmico jogo entre Benfica e Real Madrid, quebrou o silêncio e deu detalhes sobre episódio envolvendo Prestianni e Vini Jr, que culminou com a suspensão do atacante do Benfica por insultos racistas ao jogador brasileiro.

Em entrevista à rádio francesa RMC, ele conta como administrou a questão no estádio da Luz, em Lisboa, em partida realizada no dia 17 de fevereiro e válida pelos playoffs das oitavas de final (jogo de ida) da Champions League.

"Este é um momento muito particular, não temos todas as informações, então temos de tomar decisões sem ter todos os fatos. Nessas situações, o mais importante é reunir todos os dados possíveis e, acima de tudo, tomar precauções", afirmou o árbitro em referência ao incidente quando o atacante revelado pelo Flamengo alegou ter sido alvo de insulto racista.

"Quando um jogador me diz que foi vítima de abuso racista que eu não presenciei, tenho de levar em consideração o que ele diz, mas não posso tomar uma decisão baseada só nisso", disse ao falar de sua postura ao saber do relato de Vini Jr.

"Preciso formalizar a situação, deixar claro para todos e explicar às diversas partes envolvidas que o fato de eu não ter visto ou ouvido o incidente me impede de tomar uma decisão disciplinar . Foi assim que tentei lidar com a questão", completou Letexier.

Numa reflexão sobre suas atitudes naquele momento, e as decisões que tomou, o árbitro se mostrou satisfeito com sua atuação e afirmou ter se sentido respaldado pela Uefa.