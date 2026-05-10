Judocas da Sogipa conquistam prata e bronze, e Brasil encerra Grand Slam de Astana com sete medalhas

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Guilherme Schimidt (-90kg) foi prata, e Beatriz Freitas (-78kg) e Leonardo Gonçalves ganharam bronze. CBJ / Divulgação

A seleção brasileira de judô encerrou o Grand Slam de Astana, no Cazaquistão, com mais três atletas conquistando medalhas. Neste domingo (10), Guilherme Schimidt e Leonardo Gonçalves, da Sogipa (RS), e Beatriz Freitas, do Pinheiros (SP) garantiram uma prata e dois bronzes.

Semifinal brasileira no médio

O peso médio masculino (até 90 kg), que promete uma grande disputa interna teve uma mostra do que será o ciclo até Los Angeles-2028. Rafael Macedo e Guilherme Schmidt se enfrentaram em uma das semifinais.

Número 8 do ranking mundial, Macedo estreou na segunda rodada e venceu o húngaro Gergely Nerpel, com apenas 48 segundos, pontuando de ippon. Da mesma forma, mas em um minuto e 24 segundos, ele bateu o francês Aleksa Mitrovic, nas quartas de final.

Em sua primeira temporada na categoria, após subir de peso, Schimidt é o 32º do mundo e também estreou na segunda fase, quando em um minuto e 38 segundo conseguiu um ippon para eliminar o holandês Tigo Renes. Nas quartas, ele superou o cazaque Aidar Arapov com um yuko.

A semifinal era muito aguardada, após a luta acirrada que eles protagonizaram na Seletiva Nacional, em abril, em São Paulo, que foi vencida por Macedo.

Schmidt (D) venceu Macedo (E) na semifinal. Tamara Kulumbegashvili / IJF/Divulgação

Em Astana, Guilherme Schmidt levou a melhor ao forçar três punições (shidôs) contra uma de Rafael Macedo e vencer a luta em dois minutos e 34 segundos.

Na disputa do ouro, Schmidt perdeu para o sérvio Boris Rutovic, que pontuou com um yuko.

Já Rafael Macedo foi para a disputa do bronze e, com um yuko, foi derrotado por Mihail Latisev, da Moldávia.

Leonardo Gonçalves perde na semifinal, mas se recupera na disputa do bronze

Leo Gonçalves é o quarto do mundo. Gabriela Sabau / IJF/Divulgação

Quarto colocado do ranking da categoria meio-pesado (até 100 kg), Leonardo Gonçalves estreou com vitória, nas punições, sobre Muhsin Malaev, do Tajiquistão.

Em sua segunda luta, o judoca da Sogipa bateu o local Askar Birzahnov, com um yuko, e garantiu um lugar na semifinal, quando perdeu para Vadim Ghimbovschi, da Moldávia, com um yuko.

Derrotado, Leonardo foi para a disputa do bronze e venceu o holandês Catharina Simeon, no golden score.

Ainda no -100kg, mais cedo Giovani Ferreira (Pinheiros) se despediu da competição na primeira luta, contra o cazaque Askar Birzhanov.

Beatriz Freitas repete resultado de 2025

Beatriz Freitas busca vaga em Los Angeles-2028. Gabriela Sabau / IJF/Divulgação

O meio-pesado (até 78 kg) foi dominado por Mayra Aguiar por mais de uma década. Após a aposentadoria da gaúcha, a seleção ainda busca uma titular e em Astana, Beatriz Freitas (Pinheiros) e Karol Gimenes (Flamengo) seguiram na disputa.

Beatriz teve melhor resultado. Número 15 do mundo, ela começou derrotando a cazaque Saltanat Akhmetova, com um ippon em 78 segundos.

Na segunda luta, sofreu dois yukos e dois waza-aris da francesa Liz Ngelebeya e foi para a repescagem, onde bateu a russa Aleksandra Babintseva, por waza-ari e se habilitou a disputar a medalha de bronze.

O pódio de Beatriz Freitas foi garantido com dois waza-aris, que encerraram o combate contra a canadense Coralie Godbout, a 52 segundos do final.

Esta foi sua segunda medalha no circuito, repetindo o resultado da temporada de 2025.

Karol Gimenes é a 22ª do ranking e caiu na estreia, diante da cazaque Ekaterina Tokareva.

Thauana Silva e Giovanna Santos param na repescagem

Na categoria pesado (+78kg), Thauana Silva (Paulistano) e Giovanna Santos (Flamengo) chegaram até a repescagem.

Thauana venceu a cazaque Nazgul Maratova e logo a seguir parou na russa Elis Startseva. Na repescagem, nova derrota, desta vez para a italiana Tiziana Marini.