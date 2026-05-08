Jogo de João Fonseca: horário e onde assistir ao vivo à estreia no Roma Open

Brasileiro enfrenta sérvio no saibro italiano. ATP / Divulgação

João Fonseca retorna às quadras neste sábado (9), para sua estreia no Masters 1000 de Roma. O tenista número 1 do Brasil enfrenta o sérvio Hamad Medjedovic por volta das 14h30min (de Brasília).

Atual número 29 do ranking da ATP, João estreia diretamente na segunda rodada do torneio italiano por ser um dos cabeça de chave da competição.

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João Fonseca x Medjedovic

O que? Segunda rodada do Masters 1000 de Roma.

Quando? Sábado (9), por volta das 14h30min (de Brasília) — trata-se da quarta partida do dia na Supertennis Arena, em Roma.

Onde assistir? A ESPN e Disney+ Premium anunciam a transmissão em imagens.

Quem é Medjedovic

Medjedovic é, hoje, o número 67 do mundo. O melhor ranking que já alcançou foi em agosto de 2025, quando foi nº 57 na ATP.

Para chegar à segunda rodada de Roma, ele venceu o francês Valentin Royer em sets diretos na tarde de quinta-feira (7). As parciais foram de 6/4 e 6/3.

Em 2023, conquistou seu principal título, o Next Gen Finals, para jogadores da nova geração. Ele venceu o francês Arthur Fils na final.

Apesar do título no Next Gen, Medjedovic ainda não tem conquistas no circuito profissional da ATP. O mais perto que chegou foram em torneios de nível 250 (também em 2023), na Suíça e no Cazaquistão, quando caiu em ambos nas semifinais.