Jogadora de 62 anos brilha e Luxemburgo elimina seleção brasileira feminina no Mundial de Tênis de Mesa

O Brasil foi eliminado por Luxemburgo, na segunda fase do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa por equipes. Nesta terça-feira (5), em Londres, o time brasileiro acabou derrotado por 3 a 2 e não conseguiu igualar o seu melhor desempenho histórico, que aconteceu em 2024, quando chegou às oitavas de final.
Mesmo contando com Bruna Takahashi, atual número 23 do ranking mundial da modalidade, a equipe acabou sucumbindo diante da seleção europeia, que tem como destaque Ni Xia Lian, de 62 anos de idade.
A experiente jogadora, nascida na China e que tem no currículo as medalhas de ouro por equipes e duplas mistas no Mundial de 1983, prata nas duplas no Mundial de 1985 e bronze nas duplas nos mundiais de 1983 e 2021, venceu Giulia Takahashi, 41 anos mais jovem, e exigiu de Bruna um jogo de cinco sets.
Os jogos
Na primeira partida da série melhor de cinco, Bruna Takahashi confirmou o favoritismo e derrotou Sarah de Nutte, 110ª do ranking, por 11/9, 11/7, 6/11 e 11/9. A parcial perdida foi sua primeira em cinco atuações no torneio.
Logo depois, veio o confronto entre Giulia Takahashi e Nia Xia Lian, que em julho completará 63 anos, que acabou vencido pela luxemburguesa por 9/11, 12/10, 11/6, 9/11 e 11/8, sendo que a brasileira liderou o set final em 8 a 4.
O terceiro jogo teve nova vitória de Luxemburgo, com Enisa Sadikovic, 369ª do ranking, vencendo Laura Watanabe (112ª) por 3 a 2, com parciais de 11/9, 11/13, 11/8, 9/11 e 11/7.
Bruna Takahashi voltou à mesa para encarar Ni Xia Lian e manter o Brasil com chances de classificação. Em um jogo complicado, ela salvou um match point e venceu por 3 a 2 (11/5, 11/9, 8/11, 10/12 e 12/10).
A decisão de vaga para as oitavas de final ficou entre Giulia Takahashi e Sarah de Nutte. A europeia venceu por tranquilos 3 a 0 (11/9, 11/7 e 11/4), garantindo a classificação para enfrentar o Japão e frustrando a equipe brasileira.