Jogador (esq.) estava no clube desde 2019. JOE MURPHY / NBAE / Getty Images

Morreu nesta terça-feira (12) aos 29 anos o ala do Memphis Grizzlies, Brandon Clarke. O jogador estava na NBA desde 2019, quando foi draftado pelo Oklahoma City Thunder e trocado para a franquia de Tennessee.

A informação, inicialmente divulgada pelo insider da ESPN nos Estados Unidos, Shams Charania, foi confirmada pelo clube do jogador. Em nota, o Memphis Grizzlies disse que todos estão "devastados pela trágica perda" de Clarke. A causa da morte não foi divulgada.

Em nota, a NBA também se manifestou. Veja abaixo:

"Estamos devastados ao saber do falecimento de Brandon Clarke. Como um dos membros há mais tempo no Grizzlies, Brandon era um companheiro de equipe e líder querido, que jogava com enorme paixão e garra. Nossos sentimentos e condolências estão com a família, amigos e a organização do Grizzlies."