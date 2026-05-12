Jódar vence Tien, vai às quartas em Roma e passa João Fonseca no ranking mundial

Jódar fez história na Itália. ANDREAS SOLARO / AFP

O espanhol Rafael Jódar, de 19 anos, confirmou mais uma vez o seu ótimo momento no circuito profissional de tênis na manhã desta terça-feira (11). Num confronto de dois destaques da nova geração, ele superou o estadunidense Learner Tien, 20, em sets diretos (parciais de 6/1 e 6/4) e se garantiu nas quartas de final do Masters de Roma. O espanhol agora figura na 29ª posição do ranking atualizado, à frente de João Fonseca, que caiu para 30º lugar.

Jódar, que completa 20 anos no próximo dia 17 de setembro, se tornou o primeiro adolescente a chegar às quartas de final do torneio desde Novak Djokovic, em 2007.

A temporada tem sido promissora para o tenista espanhol nesta gira de saibro. Além do título em Marrakech, ele atingiu as quartas de final do Masters de Madri e ainda foi semifinalista no ATP 500 de Barcelona.

Depois de superar Tien em um confronto que teve 75 minutos de duração, Jódar agora espera o vencedor do duelo entre o alemão Alexander Zverev e o italiano Luciano Darderi para saber quem será o seu adversário na próxima rodada.