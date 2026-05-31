Jódar vence confronto espanhol de virada e vai às quartas de final de Roland Garros

Jódar faz sua estreia em Paris. THOMAS SAMSON / AFP

Mais uma vez com sofrimento e protagonizando uma virada espetacular, Rafael Jódar, 19º do ranking da ATP e a nova sensação do tênis espanhol, avançou às quartas de final em sua primeira participação em Roland Garros, ao derrotar o veterano compatriota Pablo Carreño, 89º do mundo, em cinco sets, neste domingo (31), em Paris.

O tenista de 19 anos alcançou a vitória, ao se recuperar de uma desvantagem de dois sets, vencendo a partida por 4/6, 4/6, 6/1, 6/2 e 6/2, em três horas e 41 minutos, contra um adversário que pareceu enfrentar problemas no ombro durante a segunda metade do confronto.

Se Jódar é estreante em Paris, Carreño Busta, 34 anos, disputou o torneio pela 13ª vez, disputando as oitavas de final pela quarta vez, mas ficando abaixo das campanhas de 2017 e 2020, quando avançou até as quartas de final.

— É diferente, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Agradeço a todos que vieram aqui me apoiar hoje. Foi incrível jogar aqui — comemorou o espanhol, que já se envolveu em duas polêmicas no torneio. A primeira ao supostamente empurrar uma boleira, antes de ir ao vestiário na rodada anterior, e antes do jogo deste domingo, ao não estender a mão e conduzir uma criança para a quadra, como é tradição no torneio francês.