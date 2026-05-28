João Fonseca x Novak Djokovic: horário e onde assistir ao jogo pela terceira rodada de Roland Garros

João Fonseca enfrenta Novak Djokovic pela terceira rodada de Roland Garros. O jogo ocorre nesta sexta-feira (29), não antes das 10h30min, no terceiro duelo da quadra Philippe-Chatrier.
Será a primeira vez que o brasileiro de 19 anos enfrentará o sérvio, considerado por Fonseca o "maior e o melhor de todos os tempos". Djoko é atualmente o número quatro do ranking mundial e já venceu Roland Garros três vezes.
Na segunda rodada, o brasileiro venceu Dino Prizmic de virada por 3 a 2. Djokovic teve um duelo mais tranquilo, com triunfo de 3 a 1 sobre Valentin Royer. Quem avançar enfrentará o vencedor de Casper Ruud x Tommy Paul.
Horário e onde assistir João Fonseca x Novak Djokovic
- Horário: não antes das 10h30min
- Onde assistir: ESPN 2 e Disney+
