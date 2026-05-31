João Fonseca vence Ruud e avança às quartas de final de Roland Garros

Após eliminar Novak Djokovic na terceira rodada de Roland Garros, o brasileiro João Fonseca (nº 30 do ranking da ATP) confirmou sua excelente fase ao derrotar o bicampeão do torneio Casper Ruud (nº 16) neste domingo (31), e avançou assim às quartas de final de um Grand Slam pela primeira vez.

Sob o olhar atento de seu compatriota Gustavo Kuerten, o último brasileiro a chegar às quartas de final de um 'major' (Roland Garros 2004), o carioca de 19 anos venceu com parciais de 7-5, 7-6 (10/8), 5-7 e 6-3, após uma partida extremamente equilibrada nos três primeiros sets.

"Foi difícil, o Casper joga bem aqui. Ele é um cara muito experiente e sabe como jogar nesta quadra", disse ainda na quadra João Fonseca, que disparou 51 winners em mais uma atuação excepcional.

"Foi difícil no começo, mas joguei bem nos momentos importantes do primeiro e do segundo sets", acrescentou.

Na próxima rodada, Fonseca vai enfrentar Jakub Mensik (nº 27) em um confronto no qual o vencedor alcançará sua primeira semifinal de Grand Slam.

O tcheco de 20 anos, campeão do Masters 1000 de Miami de 2025, eliminou o russo Andrey Rublev (13º do ranking) com parciais de 6-3, 7-6 (8/6), 4-6, 2-6 e 6-3.

Com a eliminação de Casper Ruud, a chave masculina conta agora com apenas dois finalistas de Grand Slam: o alemão Alexander Zverev (US Open 2020, Roland Garros 2024 e Australian Open 2025), que também garantiu sua vaga nas quartas de final neste domingo, e o italiano Matteo Berrettini (Wimbledon 2021), que disputará sua partida das oitavas de final nesta segunda-feira.

Nenhum dos jogadores que permanecem na disputa em Paris jamais conquistou um torneio de Grand Slam.

Neste domingo, na quadra central com uma brisa fresca após uma semana de calor intenso, Fonseca dominou o primeiro set, conquistando seus primeiros break points já no quarto game, embora não tenha conseguido convertê-los.

Foi apenas um adiamento, já que o brasileiro acabou garantindo a quebra de serviço em 6-5 a seu favor para conquistar o primeiro set.

Após uma troca de quebras no início do segundo set (2-0 para Fonseca, depois 2-2), a intensidade do duelo aumentou ainda mais, culminando em um tiebreak que Fonseca venceu por 10-8 depois de salvar três set points.

O roteiro do terceiro set espelhou o do primeiro, com uma quebra decisiva em 6-5, embora desta vez, a favor de Ruud.

Após ter seu serviço quebrado logo no início do quarto set (2-0), o norueguês perdeu o saque novamente alguns games depois (4-1) e acabou sucumbindo após quase quatro horas de batalha.

--- Resultados deste domingo no torneio de Roland Garros:

. Simples masculino - Oitavas de final:

Jakub Mensík (CZE/N.26) x Andrey Rublev (RUS/N.11) 6-3, 7-6 (8/6), 4-6, 2-6, 6-3

João Fonseca (BRA/N.28) x Casper Ruud (NOR/N.15) 7-5, 7-6 (10/8), 5-7, 6-2

Rafael Jodar (ESP/N.27) x Pablo Carreño Busta (ESP) 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2

Alexander Zverev (ALE/N.2) x Jesper de Jong (HOL) 7-6 (7/3), 6-4, 6-1