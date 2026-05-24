João Fonseca vence francês e passa pela estreia em Roland Garros

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Fonseca venceu em três sets. ALAIN JOCARD / AFP

João Fonseca estreou com vitória no Aberto da França. Neste domingo (24), na Quadra Simonne Mathieu, em Roland Garros, o brasileiro derrotou Luka Pavlovic, 241º do ranking, por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (8-6), 6/4 de 6/2, em duas horas e 14 minutos e está na segunda rodada.

Cabeça de chave número 28 do torneio, o carioca encontrou dificuldades no primeiro set, quando o tenista da casa, empurrado pelo público e embalado pelas três vitórias no qualifying (que o classificaram para o primeiro Grand Slam da carreira), encaixou bons golpes.

Pavlovic conseguiu equilibrar e até mesmo quebrar o saque do carioca e liderar em 4-3. Porém, Fonseca devolveu o break, empatou em 4-4 e chegou a ter dois set points no 12º game, mas acabou desperdiçando.

Empatados em 6-6, eles foram para o tie-break e o brasileiro abriu vantagem de 4-2. Pavlovic reagiu e virou, tendo um set point em 6-5, mas permitiu a virada de Fonseca, que fez 7/6 (8-6), aproveitando os 23 erros não forçados do adversário.

Cansaço do francês

Pavlovic sentiu o desgaste de ter atuado em três rodadas do qualificatório e do longo set inicial de 67 minutos, disputado sob um sol de mais de 30 graus.

Com a diminuição de movimentação do francês, Fonseca aproveitou a oportunidade de quebra no quinto game e encaminhou o 2 a 0, com um 6/4, anotando apenas cinco erros não forçados contra 16 do europeu.

Domínio de Fonseca

O terceiro set foi de domínio de João Fonseca. Ele conseguiu uma quebra no game inicial e outra no quinto, abrindo 4-1. Pavlovic ainda devolveu um break em 2-4, mas logo depois o brasileiro conquistou nova quebra de saque, fez 5-2 e sacou para fechar a partida e garantir a vaga na segunda rodada.

— Estou cada vez mais à vontade nos torneios grandes. Este é meu segundo ano ainda, mas agora estou jogando semana a semana contra esses jogadores — disse o brasileiro à ESPN, antes do torneio iniciar.

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