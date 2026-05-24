João Fonseca vence francês e passa pela estreia em Roland Garros

João Fonseca estreou com vitória no Aberto da França. Neste domingo (24), na Quadra Simonne Mathieu, em Roland Garros, o brasileiro derrotou Luka Pavlovic, 241º do ranking, por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (8-6), 6/4 de 6/2, em duas horas e 14 minutos e está na segunda rodada.
Cabeça de chave número 28 do torneio, o carioca encontrou dificuldades no primeiro set, quando o tenista da casa, empurrado pelo público e embalado pelas três vitórias no qualifying (que o classificaram para o primeiro Grand Slam da carreira), encaixou bons golpes.
Pavlovic conseguiu equilibrar e até mesmo quebrar o saque do carioca e liderar em 4-3. Porém, Fonseca devolveu o break, empatou em 4-4 e chegou a ter dois set points no 12º game, mas acabou desperdiçando.
Empatados em 6-6, eles foram para o tie-break e o brasileiro abriu vantagem de 4-2. Pavlovic reagiu e virou, tendo um set point em 6-5, mas permitiu a virada de Fonseca, que fez 7/6 (8-6), aproveitando os 23 erros não forçados do adversário.
Cansaço do francês
Pavlovic sentiu o desgaste de ter atuado em três rodadas do qualificatório e do longo set inicial de 67 minutos, disputado sob um sol de mais de 30 graus.
Com a diminuição de movimentação do francês, Fonseca aproveitou a oportunidade de quebra no quinto game e encaminhou o 2 a 0, com um 6/4, anotando apenas cinco erros não forçados contra 16 do europeu.
Domínio de Fonseca
O terceiro set foi de domínio de João Fonseca. Ele conseguiu uma quebra no game inicial e outra no quinto, abrindo 4-1. Pavlovic ainda devolveu um break em 2-4, mas logo depois o brasileiro conquistou nova quebra de saque, fez 5-2 e sacou para fechar a partida e garantir a vaga na segunda rodada.
— Estou cada vez mais à vontade nos torneios grandes. Este é meu segundo ano ainda, mas agora estou jogando semana a semana contra esses jogadores — disse o brasileiro à ESPN, antes do torneio iniciar.
Próximo adversário
Na segunda rodada, João Fonseca vai encarar o croata Dino Prižmić, campeão júnior em Paris em 2023, que eliminou o estadunidense Michael Zheng por 3 a 0 (6/1, 6/1 e 6/3).