João Fonseca sofre lesão no punho e desiste de disputar o ATP 500 de Hamburgo

João Fonseca está fora do ATP 500 de Hamburgo, que começa neste domingo. O torneio alemão confirmou neste sábado a desistência do tenista brasileiro de 19 anos após ele sentir um leve desconforto no pulso direito logo depois de chegar à cidade.

"Senti um leve incômodo no punho direito e, junto com meu time, decidimos que seria melhor me retirar do torneio por precaução. Também gostaria de agradecer à organização do torneio pelo apoio e hospitalidade desde que cheguei aqui em Hamburgo", informou o atleta.

Atual 29 do mundo, Fonseca enfrentaria na rodada inicial o alemão Yannick Hanfmann. João vem de uma derrota na estreia do Roma Open e tem seu próximo compromisso em Roland Garros, segundo Grand Slam do ano, que inicia no dia 24 de maio, em Paris.

Ainda não foram divulgadas informações sobre a gravidade da lesão nem o prazo estimado para retorno do tenista carioca às quadras.