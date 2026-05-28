João Fonseca será o oitavo brasileiro a enfrentar Djokovic; confira o retrospecto

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Bellucci (E) é o brasileiro que mais vezes enfrentou Djkovic (D). Miguel Medina / AFP

O tão aguardado confronto entre a promessa do tênis brasileiro João Fonseca e o maior vencedor da história dos Grand Slams, com 24 títulos, o sérvio Novak Djokovic, irá acontecer nesta sexta-feira (29) em Roland Garros.

A partida válida pela terceira rodada do Aberto da França será a 14ª de Djokovic contra tenistas brasileiros, em competições de todos os níveis.

Gaúcho no primeiro confronto

O primeiro jogo foi contra o gaúcho Francisco Costa, em maio de 2004, na semifinal do ATP Challenger de Budapeste, na Hungria.

Chico Costa, então com 30 anos, encarou a jovem promessa de 16, que havia saído do qualifying, e após perder o primeiro set, por 6/3, o brasileiro venceu a segunda parcial por 6/0, mas não resistiu ao talento daquele iniciante, que anotou 6/2 no set decisivo e se classificou para a final, onde venceria o primeiro título de sua carreira profissional.

— Na semifinal, jogou contra um brasileiro 14 anos mais velho, Francisco Costa, e venceu o primeiro set por 6/3. Em seguida, perdeu por 6/0. Às vezes isso acontece quando os tenistas percebem que não vale a pena voltar ao set. "Ok, vou poupar a energia e a concentração, e no terceiro set vou retornar". E realmente aconteceu assim. Djokovic ganhou o terceiro set por 6/2, e venceu — disse Nikola Pilić, ex-tenista croata, que faleceu em setembro de 2025, que é apontado como mentor do sérvio em seu início de carreira, no livro "A Biografia de Novak Djokovic", do jornalista sérvio Blaža Popović.

Ex-número 140 do ranking e ex-capitão da equipe brasileira na Copa Davis, o gaúcho relembrou o confronto em entrevista ao site ge.globo em 2016.

— Tenho boas lembranças daquela partida. Eu já conhecia o Djokovic , pois tinha ganhado dele em duplas um mês antes. O jogo em si foi difícil e demorado, fazia muito calor naquele dia. Ele me ganhou o primeiro set no detalhe, uma quebra. No início do segundo set, ele relaxou um pouco e eu aproveitei pra sair na frente. Ele se perdeu em quadra e eu não dei chances pra ele voltar. Antes do terceiro set, a quadra teve que ser arrumada e ele aproveitou para ir ao banheiro. Demorou bastante e voltou mais ligado, jogou muito e mereceu ganhar.

Derrota no qualifying

Júlio Silva venceu Djokovic em junho de 2004. Aberto de Tênis do Rio Grande do Sul / Divulgação

Um mês depois, no Challenger de Reggio Emilia, na Itália, Djokovic encarou o paulista Júlio Silva, na última rodada do qualifying e acabou derrotado por 6/4 e 6/1.

Para Júlio, então com 25 anos e ocupando a posição 266 na ATP, a partida que entraria para a história como a única derrota do sérvio para um brasileiro, teve um outro significado naquele momento.

— A gente pegou um trem lá de Braunschweig (Alemanha) e tinha que chegar até Milão para pegar outro trem até Reggio Emilia. Só que, quando chegou na Suíça, tava em greve. Aí eu e meu treinador começamos a procurar hotel, mas na Suíça era tudo muito caro — tipo, 300 euros, 200 dólares a diária. Eu falei: "Putz, uma noite? Não vou pagar isso aí". Aí ele falou: "Meu, dorme na estação que eu fico cuidando das malas". Como tava em greve, só no dia seguinte os trens iam voltar a funcionar. No outro dia, peguei o trem chegamos em Reggio Emilia, ganhei meu jogo, ele ganhou o dele e nos encontramos no quali — recordou em entrevista à Inni Sports em 2025.

Júlio ainda admitiu que o sérvio era um desconhecido para ele.

— Aí eu fui perguntar: "Quem que é esse moleque aí?". Me falaram: "Meu, esse moleque é a sensação da Europa. Djokovic. Acabou de ganhar um Challenger semana passada!". Não acreditei. Já tava sem grana para pagar hotel, precisava ganhar o jogo sim ou sim, né? E aí eu falei: "Putz, justo contra esse moleque?"

Fiquei pensando: "Não é possível… se eu perder esse jogo aqui, não tenho dinheiro nem pra pagar o hotel". E ainda bem que joguei demais da conta. Ganhei dele 6/4, 6/1 — encerrou Júlio, que acabaria eliminado nas oitavas de final, pelo espanhol Nicolás Almagro, o que lhe rendeu 430 dólares de premiação.

Roland Garros

Novak Djokovic voltaria a enfrentar um brasileiro em 2005, na segunda rodada do qualifying de Roland Garros. O gaúcho Franco Ferreiro, então com 20 anos, foi seu rival e o sérvio venceu por 2 a 0, com um duplo 6/4, garantindo vaga na rodada decisiva.

Djoko era o número 153 do ranking naquela oportunidade e conseguiu chegar à segunda rodada da chave principal, tendo que abandonar o confronto diante do argentino Guillermo Coria, que era o atual vice-campeão do torneio, quando a partida estava empatada em um set.

Jogos no circuito da ATP

Rgoério Dutra da Silva foi o último brasileiro a enfrentar Djokovic. Andy Lyons / AFP

Após as partidas em torneios challenger e por qualificatórios, Djokovic e o Brasil voltaram a se enfrentar em outubro de 2005, no carpete do Challenger de Lyon (França) e com vitória do sérvio sobre o paulista Ricardo Mello em sets diretos.

Desde então mais nove partidas foram disputadas entre o ex-número 1 do mundo e os brasileiros, sendo que Thomaz Bellucci foi quem mais o enfrentou. Em seis jogos, o paulista saiu derrotado de quadra em todos, mas com o gosto de ter vencido três sets, um deles por 6/0, nas oitavas de final do Masters de Roma de 2016, quando Djokovic já reinava absoluto no ranking.

— Foi um jogo interessante. Djokovic era número 1 do mundo. Joguei muito bem esse jogo e foi uma surpresa ter ganhando esse set de 6 a 0. Eu realmente não esperava. Foi um jogo em que às vezes você entra sem pretensão, começa jogando bem, não tinha nenhuma responsabilidade de ganhar, e ele com a responsabilidade — recordou Bellucci, ex-número 21 do mundo, em entrevista à revista Sport Life em 2023.

Último jogo contra brasileiro

A última partida oficial de Novak Djokovic contra um brasileiro aconteceu em 28 de maio de 2018, quando ele derrotou Rogério Dutra da Silva, por 6/3, 6/4 e 6/4, na primeira rodada de Roland Garros.

Djokovic no Brasil

Em 2012, Guga enfrentou Djokovic em um jogo-exibição no Rio de Janeiro. Christophe Simon / AFP

O tenista sérvio esteve no Rio de Janeiro, em novembro de 2012, quando fez uma partida de exibição, no Maracanãzinho, contra o já aposentado Gustavo Kuerten.

Em clima festivo, o catarinense tricampeão de Roland Garros venceu por 7/6 (11-9) e 7/5.

Confira o retrospecto de Djokovic contra brasileiros

2004 - Challenger de Budapeste - Semifinal - 2 x 1 Francisco Costa - 6/3, 0/6 e 6/2

- 6/3, 0/6 e 6/2 2004 - Challenger de Reggio Emilia - Qualifying - 0 x 2 Júlio Silva - 4/6 e 1/6

- 4/6 e 1/6 2005 - Roland Garros - Qualifying - 2 x 0 Franco Ferreiro - 6/4 e 6/4

- 6/4 e 6/4 2005 - ATP Lyon - 1ª rodada - 2 x 0 Ricardo Mello - 7/6(7-5) e 6/4

- 7/6(7-5) e 6/4 2010 - Masters Roma - Oitavas de final - 2 x 0 Thomaz Bellucci - 6/4 e 6/4

- 6/4 e 6/4 2011 - Masters Madri - Semifinal - 2 x 1 Thomaz Bellucci - 4/6, 6/4 e 6/1

- 4/6, 6/4 e 6/1 2011 - US Open - 2ª rodada - 3 x 0 Rogério Dutra da Silva - 6/2, 6/1 e 6/2

- 6/2, 6/1 e 6/2 2015 - Masters Roma - Oitavas de final - 2 x 1 Thomaz Bellucci - 5/7, 6/2 e 6/3

- 5/7, 6/2 e 6/3 2015 - Masters Montreal - 2ª rodada - 2 x 0 Thomaz Bellucci - 6/3 e 7/6 (7-4)

- 6/3 e 7/6 (7-4) 2015 - US Open - 1ª rodada - 3 x 0 João Souza - 6/1, 6/1 e 6/1

- 6/1, 6/1 e 6/1 2015 - Masters Paris - 2ª rodada - 2 x 0 Thomaz Bellucci - 7/5 e 6/3

- 7/5 e 6/3 2016 - Masters Roma - Oitavas de final - 2 x 1 Thomaz Bellucci - 0/6, 6/3 e 6/2

- 0/6, 6/3 e 6/2 2018 - Roland Garros - 1ª rodada - 1 rodada - 3 x 0 Rogério Dutra da Silva - 6/3, 6/4 e 6/4



