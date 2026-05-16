João Fonseca sente o punho e desiste do ATP 500 de Hamburgo 

Lesão no punho direito forçou Fonseca a desistir de Hamburgo. Miami Open / Reprodução

O tenista brasileiro João Fonseca não disputará o ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha. que começará neste domingo (17).

Número 29 do ranking mundial, Fonseca fez o anúncio através de suas redes sociais, horas após o sorteio da chave principal que havia definido o alemão Yannick Hanfmann como seu adversário de estreia.

"Oi pessoal. Infelizmente não poderei disputar Hamburgo neste ano. Senti um leve incômodo no punho direito e, junto com meu time, decidimos que seria melhor me retirar do torneio por precaução. Também gostaria de agradecer à organização do torneio pelo apoio e hospitalidade desde que cheguei aqui em Hamburgo. Nos vemos em Roland Garros".