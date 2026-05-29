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João Fonseca quebrou alguns tabus ao vencer Djokovic em Roland Garros

João Fonseca é o primeiro brasileiro a vencer Djokovic em chaves principais e o segundo a reverter desvantagem 2 sets a 0 no Grand Slam.

Estadão Conteúdo

Bruno Accorsi

Zero Hora

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