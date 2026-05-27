João Fonseca hoje em Roland Garros: horário e onde assistir ao vivo

João Fonseca entra em quadra nesta quarta-feira (27), não antes das 10h30min, pela segunda rodada de Roland Garros. O brasileiro enfrentará o croata Dino Prizmic, número 72 do ranking mundial, na Quadra 14.
Este será o primeiro confronto entre os dois jovens tenistas. Fonseca tem 19 anos e venceu o francês Luka Pavlovic na primeira rodada. Prizmic, 20, superou o estadunidense Michael Zheng.
Quem vencer o duelo pode enfrentar Novak Djokovic na terceira rodada. O sérvio, quarto do ranking, enfrentará o francês Valentin Royer.
Horário e onde assistir João Fonseca em Roland Garros
- Horário: não antes das 10h30min
- Onde assistir: ESPN e Dinsey+ anunciam a transmissão
